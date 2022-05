GF Vip 7, spunta anche Spinalbese: lo spiffero e gli altri nomi emersi oggi

Antonino Spinalbese concorrente del Grande Fratello Vip 7? Non c’è nulla di certo, così come per tutti gli altri nomi emersi fino a oggi. Come sempre, infatti, per tutta l’estate salta fuori personaggi su personaggi, ma i Vipponi ufficiali si conosceranno soltanto tra qualche mese, a ridosso dell’inizio della settima edizione. Molto probabilmente si dovrà attendere la seconda metà di agosto, visto che Alfonso Signorini dovrebbe tornare in onda già a metà settembre. Le trattative però sono già in corso ed è normale che saltino fuori alcuni nomi che vengono contattati, o che magari si candidano. Chi ci sarà nella Casa?

A fare gli ultimi nomi è stata Deianira Marzano. In una storia su Instagram ha parlato di tre persone, una delle quali però è già spuntata nelle scorse ore. Si tratta di Max Felicitas, che non è solo nelle indiscrezioni del giorno. Il nome più conosciuto tra i tre di oggi è di sicuro Antonino Spinalbese: “Lo vogliono fortemente”, ha scritto Deianira. E non c’è da chiedersi come mai Signorini vorrebbe così tanto Spinalbese al GF Vip 7, visto il suo recente passato. Antonino ha avuto una figlia da Belen Rodriguez, si sono lasciati subito dopo la nascita di Luna Marì e lei è tornata con Stefano De Martino.

Anche Spinalbese dovrebbe avere una nuova compagna, ma le sue vicende sentimentali non sono le uniche che lo riguardano. No, perché nei mesi scorsi Antonino ha spiazzato tutti parlando della sua malattia. Insomma, una vita da raccontare e Signorini ama questo tipo di personaggi da portare alla ribalta. Il suo è il Grande Fratello Vip delle storie e non delle dinamiche né del gioco, d’altronde.

Il terzo nome fatto sempre da Deianira è quello di Asia Gianese. Manco a dirlo è un’influencer, si è vista qualche volta anche nei salotti di Barbara d’Urso ed è nota per una sua bravata. Era il 2019 quando è andata con la sua macchina, insieme a degli amici, fino al sagrato del Duomo di Milano. Aveva superato una zona vietata alla circolazione e il video è finito sui social. Ci sarà anche lei tra i concorrenti del GF Vip 7?