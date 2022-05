Antonino Spinalbese, nuova vita: “Vivo in ciabatte” e spunta la fidanzata

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, genitori della piccola Luna Marì, si sono detti addio ormai da quasi un anno. La loro fugace e travolgente storia d’amore si è chiusa dopo poco tempo, a pochi mesi di distanza dalla nascita della loro bambina. Il settimanale Chi ha dedicato un servizio all’ex dell’argentina, di 11 anni più giovane di lei, in cui ha dato ai suoi lettori un’idea di quella che è la vita del 27enne “post-Belen”. Ecco cosa fa Spinalbese oggi, tra vita privata e vita professionale.

Antonino Spinalbese, hair stylist di La Spezia, è salito agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Belen Rodriguez, sbocciata nell’estate 2020. Non si può dire che l’incontro con la showgirl non abbia cambiato per sempre al vita del 27enne. Lo spezzino oggi è padre di Luna Marì, la sua primogenita, è diventato popolare e fa l’influencer e il testimonial. Come spiega Chi il ragazzo si è trasferito a Milano e lì ha cominciato a lavorare con un amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione.

Si vocifera che Spinalbese abbia anche creato un suo marchio di moda e che stia ragionando su un’offerta televisiva che gli sarebbe stata proposta. In attesa di maggiori dettagli sul futuro professionale dello schivo 27enne, si può dire che una cosa è certa: il ragazzo sta vivendo la popolarità acquisita con molta tranquillità. “I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”, ha confessato.

E l’amore? A quanto pare nella sua vita c’è anche spazio per questo. Chi rivela che Spinalbese si starebbe frequentando con una ragazza dotata di bellezza esotica, proprio come Belen. Ancora, però, è presto per sapere ulteriori dettagli sulla nuova fiamma del 27enne. In ogni caso il punto fermo della vita dell’ex dell’argentina rimane sicuramente la piccola Luna Marì. Antonino si sta davvero impegnando per essere un buon padre per la piccola, che a luglio 2022 compirà un anno. Lo dimostrano le foto insieme e le dediche rivolte alla piccola che il neo papà scrive spesso sui social, in cui dice di essere perdutamente innamorato di lei. Nel frattempo, com’è noto, la conduttrice de Le Iene è tornata tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino.

Spinalbese e la Rodriguez sono rimasti in buoni rapporti e stanno facendo il meglio che possono per essere buoni genitori per la bambina. La 37enne ha detto più volte che il suo ex può vedere la piccola ogni volta che desidera. I due hanno vissuto un amore folle, che si è bruciato troppo presto. Dopo pochi mesi insieme hanno cercato di avere un figlio, che è arrivato subito. Dopo l’arrivo della cicogna, però, tutto si è incrinato: entrambi hanno ammesso più volte di aver corso troppo.