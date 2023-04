Il Grande Fratello Vip 7 è giunto al termine. Un’edizione lunghissima che ha visto tra i protagonisti Edoardo Tavassi. La sua famiglia fuori l’ha sostenuto ogni giorno, fino alla fine. L’ormai ex gieffino ha avuto modo di riabbracciare i suoi due fratellini e suo padre dentro la Casa di Cinecittà nel corso della finale. Una volta uscito da quelle quattro mura che l’hanno ospitato per mesi, Tavassi ha riabbracciato anche sua sorella Guendalina e sua mamma Emanuela Fuin.

Le due sono state grandi protagoniste dei festeggiamenti in studio. Attraverso i loro filmati i telespettatori hanno potuto seguire il dietro le quinte del post-finale. Guendalina Tavassi ha anticipato che Daniele Dal Moro sarebbe arrivato fuori dagli studi per rivedere immediatamente Oriana Marzoli, che ha perso l’ultimo televoto flash con la vincitrice Nikita Pelizon. E così è stato, i due ex gieffini si sono riuniti per la gioia dei loro fan. Con i video condivisi da Guendalina è stato possibile anche capire che sua mamma ha dato vita a qualche lite in studio.

Nel corso di una diretta su Instagram della Tavassi, mamma Emanuela ha spiegato quanto accaduto con George Ciupilan. La signora Fuin dopo la finale del GF Vip 7 ha raccontato di aver visto il pacato ex gieffino dirigersi verso Edoardo per abbracciarlo. “Gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca**re”, ha spiegato Emanuela. Ma perché ha reagito in questo modo?

“Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!”, ha affermato la Fuin. Ciupilan non è stato l’unico a far perdere la pazienza alla mamma dei Tavassi. Guendalina, sempre attraverso il suo profilo Instagram, durante i festeggiamenti in studio che hanno visto riunirsi gli Spartani ha fatto sapere al pubblico che sua madre ha litigato anche con Charlie Gnocchi.

“Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!”

Le polemiche per la mamma dei Tavassi non sono arrivate solo dopo la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Infatti, ancora prima dell’inizio dell’ultima puntata di questa settima edizione, Emanuela Fuin aveva lamentato l’assenza della foto di suo figlio nell’annuncio legato alla finale.

“Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine!”

Qualcuno su Twitter le ha fatto notare che quelle non erano le uniche foto pubblicate per annunciare la finale e Edoardo era appunto presente in altri scatti. “Li dovrebbero mettere sempre tutti”, ha però tuonato Emanuela Fuin.