By

Dopo circa sette mesi, il Grande Fratello Vip 7 ha chiuso i battenti e ha decretato il suo vincitore, anzi la sua vincitrice. A spuntarla è stata Nikita Pelizon, concorrente parecchio discussa lungo tutta la durata della trasmissione. C’è chi ritiene la modella una persona spontanea e pura e chi invece la considera artefatta e stratega. Evidentemente, alla luce del risultato definitivo restituito dal televoto del reality show, sono di più coloro che hanno apprezzato le qualità della giovane, la quale, poco dopo essere salita sul gradino più alto del podio, ha lanciato una stoccata ai suoi detrattori. Sempre restando in tema ‘post finale GF Vip‘, da segnalare la sorpresa che il tenebroso Daniele Dal Moro ha fatto ad Oriana Marzoli. La storia avrà un seguito a telecamere spente? Chissà, quel che è certo è che la venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne tenteranno di viversi privatamente.

Daniele Dal Moro, sorpresa per Oriana Marzoli

“Vas a flipar”, tradotto “ci si va a divertire”. Questa la scritta con cui Dal Moro si è presentato su un van nero, a notte fonda, fuori dagli studi di Cinecittà. Oriana, non appena lo ha visto, si è tuffata tra le sue braccia. “Aspettavo solo te”, ha scandito emozionata. Come poc’anzi accennato, i due proveranno a darsi una chance. Sul futuro roseo del legame c’è scetticismo: i Daniele e Oriana hanno due caratteri assai differenti, come si suol dire sono “il giorno e la notte”. Ma le vie dell’amore sono infinite e quindi chissà…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Nikita Pelizon dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 7: “La verità ha vinto”

Capitolo Nikita Pelizon: dopo la puntata ha festeggiato la sua vittoria lanciando una stoccata indirizzata a chi in questi mesi l’ha criticata a più riprese. “Questa volta la verità ha vinto!”, ha chiosato, chiara frecciatina verso coloro che più volte l’hanno definita una persona falsa. Vedi Luca Onestini, Edoardo Tavassi etc. etc

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Il regalo di Sonia Bruganelli a Giulia Salemi

Prima che iniziasse la puntata della finale, Sonia Bruganelli ha regalato un abito firmato Louis Vuitton a Giulia Salemi. Motivo del dono? Perché secondo l’imprenditrice l’italo iraniana ha avuto un atteggiamento impeccabile nel corso di tutto il GF Vip 7. Insomma, una sorta di premio bagnato da stima e rispetto.

“Ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima importante, una prima professionale. Ti auguro tantissimi successi”. Così Sonia nel consegnare il regalo a Giulia che è rimasta piacevolmente stupita: “Io sono scioccata, davvero”.