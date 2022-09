GF Vip 7, notte furibonda e di insulti: la Casa è una polveriera

È iniziato bene questo Grande Fratello Vip: ci sono già accesi confronti tra i concorrenti e ieri è andata in onda solo la quarta puntata. Cosa accadrà allora tra qualche settimana? Gli animi nella Casa di Cinecittà sono già abbastanza tesi e non mancano le forti discussioni. In particolare, dopo la serata di ieri – giovedì 29 settembre 2022 – nella notte sono nati nuovi contrasti tra i Vipponi, soprattutto per Marco Bellavia. Quest’ultima, già nelle ore che hanno preceduto la puntata in diretta, era stato fortemente accusato dai suoi compagni d’avventura.

Le immagini che hanno visto Marco contro tutti hanno generato malumore sui social. Prontamente, come ha fatto notare anche Giulia Salemi, i telespettatori si sono schierati dalla parte di Bellavia al GF Vip 7. La situazione, però, nella Casa non è cambiata, anzi. I gieffini continuano ad avere dei sospetti nei suoi confronti e c’è chi è convinto ormai che stia prendendo in giro Pamela Prati. I suoi comportamenti non convincono gran parte dei concorrenti. Marco nei giorni scorsi non è riuscito neppure a trattenere le lacrime di fronte al mancato sostegno di alcuni Vipponi.

Addirittura ieri sera quasi tutti hanno fatto il suo nome durante le nomination. E come se non bastasse, c’è chi ha esagerato anche con le parole dopo la quarta puntata. Il primo a scagliarsi contro Bellavia è stato, questa volta, Daniele Dal Moro. Come riporta Biccy, quest’ultimo ha ammesso di sentirsi preso in giro ogni volta che parla con Marco. “Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto”, ha affermato.

Gegia non se n’è rimasta in silenzio, anzi, ha dato ragione a Daniele definendo Bellavia “pazzo, matto e malato”. A cercare di placare gli animi ci ha pensato Luca Salatino, il quale ha fatto subito notare all’attrice che non dovrebbe assolutamente utilizzare certi termini. Al contrario, Patrizia Rossetti ha rincarato la dose, con parole che hanno suscitato malumore sul web.

“Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip, te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”

A darle corda è stata Elenoire Ferruzzi: “Ma questo è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri”. Proprio nel corso della puntata di ieri, Marco Bellavia aveva chiesto aiuto, ammettendo di non stare bene e di sentire la mancanza del figlio, che fuori è per lui un punto di riferimento.

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini un fiume in piena

Mentre si ritrova a fare i conti con la decisione presa da sua sorella Elettra, Ginevra Lamborghini si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Com’è possibile vedere in alcuni video condivisi sul web, nelle scorse ore ha iniziato a piangere ininterrottamente. Oltre questo, la giovane gieffina è rimasta ferma nella sua posizione su quanto ha raccontato Sofia Giaele della propria vita matrimoniale.

A detta di Ginevra, l’atteggiamento della sua ‘collega’ sarebbe da considerare come “uno schiaffo agli italiani”. In particolare, crede che la De Donà, che ha parlato del suo rapporto particolare con il marito, sperperi i suoi soldi. In diretta, la Lamborghini ha dato vita a uno sfogo, per cui è stata ripresa anche da Sonia Bruganelli, oltre che dai telespettatori a casa.

Nel post puntata, Ginevra ha ribadito di non essere una ragazza che sperpera i suoi soldi, sebbene provenga da una famiglia ricca. Ha ammesso che sta molto attenta alle spese, in quanto percepisce uno stipendio da dipendente, ovvero di 1250 euro al mese.

“Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati”

Sofia Giaele De Donà marito: ora parla il portavoce

Ci sono novità sul ‘caso’ di Giaele, la quale ha parlato nella Casa di Cinecittà del suo amore libero con il marito Brad, che ha sconvolto persino suo nonno. Di fronte alle sue dichiarazioni, ecco che proprio Brad decide di intervenire, attraverso il suo portavoce Thomas. Quest’ultimo contatta la pagina Instagram ThePipolTv, a cui rilascia una nota.

“Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità. Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”

Dopo questo comunicato, ThePipolTv decide di fare ulteriori indagini al riguardo, scoprendo che “Brad farà una sorpresa il 13 ottobre per Sofia”. Non solo, annuncia che “l’armadio custode dei segreti della coppia sta per esplodere con nuove e clamorose novità”.

Giovanni Ciacci al GF Vip, sfogo dopo le nomination

Dopo aver raccontato sotto le luci dei riflettori la sua storia, ecco che nella notte Giovanni Ciacci non è riuscito a contenere la sua delusione. Il gieffino è stato nominato e si è scagliato contro Marco Bellavia. In particolare, la nomination è arrivata dallo storico conduttore di Bim Bum Bam con questa motivazione: “Tanto non uscirà in quanto ha una bella storia da raccontare”. Queste parole hanno toccato nel profondo Ciacci, il quale non intende far passare questo messaggio.

“Senti, io non ci voglio parlare con te. Per favore fuori, poi ne riparliamo quando c’è tutto il gruppo perché hanno sentito tutti. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare per quello che hai detto. Perché è grazie alla gente come te che ancora c’è discriminazione. Vergognati”

In confessionale ha anche chiesto che Marco venisse squalificato. Poco dopo è arrivato anche un confronto con Antonino Spinalbese, a cui ha rivelato di voler sapere chi l’ha nominato e non il perché. Proprio l’ex di Belen Rodriguez ha fatto il suo nome durante le nomination e di questo Giovanni si è detto dispiaciuto.