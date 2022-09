Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 c’è stata l’elezione del primo preferito del pubblico. I concorrenti hanno cominciato a capire quindi da che parte sono i telespettatori, che sono tra l’altro coloro che hanno in mano il loro destino con il televoto. Quest’anno in realtà c’è anche Giulia Salemi che legge i tweet e i Vipponi hanno modo di sapere cosa si percepisce da fuori. In particolare Alfonso Signorini ha affrontato il caso Marco Bellavia: nella Casa sembra essere già isolato dal resto del gruppo. In automatico il pubblico lo ha preso sotto l’ala protettrice, ma sarà riuscito a essere eletto come il preferito di giovedì 29 settembre 2022?

Tanti non credono all’interesse di Bellavia verso Pamela Prati, alcuni invece lo ritengono sincero. Entrambi comunque hanno messo in chiaro che per ora non c’è nulla di sentimentale fra loro, insomma non è ancora il momento di fare un passo avanti. Sonia Bruganelli ha detto la sua e tra le righe ha fatto chiaramente capire alla Casa che c’è un branco contro Marco, che invece sta provando a farsi accettare. Anche Antonella Fiordelisi non se la sta passando benissimo col gruppo, ma non si fa problemi ad ammettere di non sopportare più nessuno. Facendo tre nomi ha fatto quelli di Giaele, Patrizia e Cristina.

Giovanni Ciacci si è raccontato e ha parlato dell’HIV, ricevendo la visita di Adriana Volpe in giardino. Alfonso ha approfittato della storia del suo Vippone per collegarsi con un medico del policlinico di Milano e informare il pubblico sulla situazione attuale dell’HIV. C’è stato anche il blocco su Giaele De Donà, anche lei concorrente molto chiacchierata nella Casa. Diverse concorrenti donne non condividono il suo modo di vedere il matrimonio e il rapporto con suo marito e c’è stato un ampio dibattito anche nella quarta puntata del 29 settembre 2022.

Tra le tante chi si è infervorata di più è stata Ginevra Lamborghini, ma secondo i social ha esagerato. In effetti la sua è stata una vera e propria sfuriata improvvisa. Patrizia Rossetti ha affrontato i tradimenti del marito anche in prima serata, dopo averne parlato con gli altri inquilini della Casa. Dopo di lei è toccato a Ginevra, che ha letto la lettera scritta da Elettra nei giorni scorsi. In realtà non le hanno mostrato la lettera integrale, ma alcuni passaggi fondamentali sono stati saltati. Per esempio la smentita sull’aver ricevuto una lettera da Ginevra, così come le diffide presentate prima dell’inizio del reality show.

Fiordelisi preferita, Ginevra serve il due di picche a Spinalbese

Anche Gegia ha avuto modo di parlare della sua storia d’amore con Memet: Signorini le ha promesso che riuscirà a portarlo al GF Vip. Finalmente si è giunto all’esito del televoto: il preferito della quarta puntata del GF Vip 7 è Antonella Fiordelisi. Queste le percentuali: Antonella 48%, Nikita 19%, Marco 15%, Daniele 8%, Edoardo 8%, Giaele 2%. Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare dei primi inciuci nella Casa: flirt in corso tra Ginevra e Antonino? Sembrerebbe di sì, ma ci sono ancora degli ostacoli che entrambi dovrebbero superare. In realtà quello più coinvolto sentimentalmente sembrerebbe Spinalbese, lei molto meno. Ha persino detto che lui starebbe cercando di raggiungere la luna con una scala. Lo ha definito solo un amico, anche perché ha una persona a casa che la aspetta.

Le nomination di giovedì 29 settembre hanno visto comparire anche i primi preferiti della Casa, che sono anche immuni. I quattro uomini che hanno ricevuto più voti sono Charlie, Antonino, Daniele e Luca. Per le donne invece sono immuni Wilma, Carolina, Ginevra e Gegia, a cui si aggiunge Antonella perché eletta preferita dal pubblico. Orietta Berti ha reso immune Elenoire Ferruzzi, mentre Sonia Bruganelli ha dato il suo voto a Patrizia Rossetti. Gli immuni hanno nominato in confessionale, i nominabili invece in Super Led con nomination palesi. I nominati della quarta puntata sono Marco, Giaele e Giovanni. Lunedì ci sarà l’eliminazione. Queste le nomination nel dettaglio: