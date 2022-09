Gf Vip 7, Elettra Lamborghini rompe il silenzio su Ginevra: la verità

E alla fine Elettra Lamborghini ha parlato: pochi minuti fa, via Instagram Stories, è arrivata la versione ufficiale della cantante di Pem Pem sulla relazione, terminata ormai da diverso tempo, con la sorella Ginevra, attualmente inquilina della casa del Grande Fratello Vip. L’artista romagnola ha condiviso sui social due contenuti: il primo è il contenuto della lettera di diffida ad Alfonso Signorini, strumento con il quale si augurava che in trasmissione non si sarebbe più parlato di lei; il secondo è una riflessione personale, dove Elettra dice la sua versione dei fatti.

Ginevra Lamborghini, fin da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, si è presentata come la sorella tradita. La gieffina ha dimostrato di voler disperatamente ricostruire i rapporti con la parente. Ginevra, stando al suo racconto, sarebbe stata allontanata da Elettra per una “cavolata”, per la quale poi la relazione si sarebbe irrimediabilmente compromessa. Sono anni che Elettra Lamborghini ha deciso di chiudere i rapporti con Ginevra, a tal punto da non averla nemmeno invitata al suo matrimonio.

Alfonso Signorini e la stessa Ginevra, in diretta in prima serata, hanno cercato di capire i reali motivi della rottura fra le sorelle. Una delle ipotesi che sono circolate è legata ad una presunta gelosia di Elettra, che non avrebbe visto di buon occhio l’entrata di Ginevra nel mondo musicale. Elettra, ad ogni modo, ha voluto fare chiarezza via social, lasciando intendere che Ginevra avesse raccontato molte bugie.

Ecco il comunicato di Elettra Lamborghini:

“Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata nella mia sfera delle relazioni, della famiglia e degli amici. Tengo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla e anzi rosica. Ci tengo a precisare che dalla mia parte ho passato una infanzia molto bella e sana. Così anche come la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada molto presto ed abbia iniziato a viaggiare già da giovane. Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori, anzi li ringrazio per la persona ferma e determna che sono oggi, e tengo a precisare che con gli altri componenti della mia famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto che tuttora ho. Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro. La diffida comunque è stata mandata 1 mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi dal parlare di me, con una reazione assolutamente positiva da parte sua dicendo che non avrebbe toccato l’argomento perché non interessata”

A questo punto Elettra Lamborghi spiega che la diffida di cui aveva parlato Alfonso Signorini in prima persona in diretta era un richiamo. A proposito, Elettra ha commentato:

“La seconda diffida (quella della seconda puntata) è stata un richiamo. Visto quello di cui si è parlato già dalla prima puntata con tanto di immagini di me mai divulgate ed assolutamente da me non approvate, immagino l’obiettivo non sia quello di riappacificare ma sia un altro. Il silenzio spesso vale più di mille parole. Non parlerò ulteriormente di questo teatrino. […] Al contrario trovo che andare in televisione a mettermi in cattiva luce non sia rispettoso nei miei confronti (né nei confronti della mia famiglia che indirettamente è coinvolta) e non penso nemmeno di meritarmelo dopo tutto quello che ho subito. […] Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale il rsposta alla mia prima diffida. Ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò lì a fare dello show.”

Rimarrà dunque molto deluso chi si aspettava un confronto in diretta. Stando alle dichiarazioni della cantante, per Alfonso Signorini sarà impossibile avere le due sorelle insieme in puntata. Ieri sera, tra le altre cose, Elettra aveva manifestato il suo disgusto riguardo alla questione con due indizi social. Su Twitter, la cantante aveva messo un like ad un tweet di una ragazza che le dava ragione. Su Instagram, inoltre, aveva condiviso la canzone “Mal di stomaco” di Fabri Fibra.

Elettra vs Ginevra: la versione di Ciacci

Poche ore fa, a dire la sua sulla questione era stato Giovanni Ciacci. Chiacchierando con gli altri inquilini, aveva fatto riferimento a delle presunte scelte sbagliate a livello di management. Il gieffino dalla barba blu ha dichiarato: