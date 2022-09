La frattura tra Elettra e Ginevra Lamborghini continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 7. La diffida della cantante di Caramello pare essere servita a ben poco, anche ieri sera infatti si è parlato delle due Lamborghini. Il motivo che ha portato Ginevra nella Casa è di sicuro il suo rapporto interrotto con la sorella Elettra, Signorini avrà pensato chissà a quante puntate su questo argomento sperando nell’incontro. Elettra però non ne vuole proprio più sapere, al punto da chiedere alla famiglia di fare i pranzi di Natale o con l’una o con l’altra.

Ginevra afferma di non essere a conoscenza del motivo alla base di questa rottura. Alcuni sembrano disposti a crederle, altri invece no: se Elettra ha preso una decisione così drastica con sua sorella deve esserci per forza un motivo valido. E visto come ha troncato i rapporti, creando una spaccatura in famiglia, per qualcuno deve essere anche un motivo piuttosto grave. Tra coloro che la pensano così c’è Giovanni Ciacci: ieri ha svelato il motivo della rottura Lamborghini.

Come riporta Blogtivvu, Ciacci ieri stava chiacchierando con altri concorrenti e ha fatto alcune riflessioni. In un primo momento si è detto dell’idea che Ginevra dovrebbe trovare la sua strada, anche perché ha alle spalle una famiglia potente e forte quindi non avrebbe bisogno di Elettra, in sostanza. E poi la famiglia è presente nella sua vita, solo Elettra ha scelto di non farne più parte né di volere Ginevra nella sua. Dunque è qualcosa che non ha a che fare con la famiglia, secondo lui.

Ciacci concorda con le indiscrezioni del Web: Elettra e Ginevra avrebbero litigato per motivi legati alle case discografiche. Giovanni però ha aggiunto un dettaglio in più e le sue parole hanno tutta l’aria di essere una causa plausibile dietro la rottura. Secondo Ciacci Ginevra avrebbe fatto un torto a Elettra in ambito lavorativo:

“Ginevra deve aver fatto un passo falso a livello di management. Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione. Sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”

Giacci non si è detto certo e sicuro di quanto affermato, ma captando indiscrezioni e voci ha tratto le sue conclusioni. Case discografiche dietro alla rottura Lamborghini: questa ipotesi sembra essere la più gettonata.