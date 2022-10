GF Vip 7, notte di tensioni: ora minacce e crisi scuotono la Casa

Una notte di tensioni al Grande Fratello Vip 7 dopo la dodicesima puntata di giovedì 27 ottobre 2022. Tra le tante discussioni e nuovi confronti, ecco che due Vipponi cercano di smascherare altri due inquilini della Casa di Cinecittà. In particolare, Carolina Marconi ha mosso delle accuse pesanti su Pamela Prati, durante una conversazione con Nikita. A quest’ultima ha raccontato che la showgirl avrebbe mentito sulle sue canzoni più famose. Ebbene, a detta di Carolina, i due singoli Menealo e Que Te La Pongo di Pamela sarebbero due brani appartenenti a due artisti sudamericani.

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità”, ha dichiarato inizialmente la Marconi riferendosi alla showgirl, secondo quanto si legge su Biccy. Dopo di che, la gieffina è scesa nel dettaglio svelando cosa sa al riguardo.

“Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità”

Pare che Pamela Prati abbia dichiarato di aver scritto dei suoi brani, non specificandone i titoli. E infatti Que te la Pongo per la prima volta è stata portata in scena dal gruppo Garibaldi, mentre Menealon sarebbe stata pubblicata da Fransheska nel 1991.

Antonella Fiordelisi in crisi al GF Vip: il confronto

Momento di crisi per Antonella Fiordelisi, che durante la dodicesima puntata si è ritrovata di fronte a una dura realtà. Tra Sonia Bruganelli che l’ha attaccata dando anche l’immunità a Edoardo Donnamaria e il pubblico in studio che si è schierato contro di lei, l’umore della gieffina è decisamente cambiato in diretta. Inoltre, a farla innervosire è stato il fatto che Edoardo non ha neanche provato a difenderla.

In puntata, si era già intuito il fatto che Antonella avrebbe preso le distanze da Donnamaria. Ma ecco che, dopo la diretta, ne ha parlato con Carolina Marconi. Quasi in lacrime, la Fiordelisi si è detta certa del fatto che questo flirt non le stia permettendo di vivere bene il suo percorso nella Casa di Cinecittà. Carolina le ha fatto notare più volte che è normale che Edoardo sia rimasto male per le sue dichiarazioni su Antonino Spinalbese.

Charlie Gnocchi, parlando con Antonella, aveva sostenuto che l’ex di Belen Rodriguez sarebbe in grado di conquistarla in un batter d’occhio se solo volesse, spuntandola su Edoardo. Chiaramente il fatto che la Fiordelisi abbia concordato su questo non ha fatto piacere al volto di Forum. Questo, però, non basta per Antonella, che continua a mostrarsi delusa per il comportamento tenuto da Donnamaria in puntata.

“Io prima che arrivasse mi stavo facendo conoscere per quella che sono, da quando è arrivato mi ha rovinato la vita. Voglio stare da sola”

Antonino Spinalbese nella bufera: la teoria di Edoardo Donnamaria

Non è stata una puntata facile neanche per Antonino Spinalbese. Elenoire Ferruzzi è stata eliminata, attraverso un televoto flash, dal gioco per via delle accuse mosse nei confronti di Nikita. Non solo, è stata anche accusata di aver sputato a terra quando la Pelizon le è passata vicino. In questa circostanza, Antonino non ha preso le difese di Nikita, anzi si è lasciato andare a una bella risata.

Questo dettaglio è stato fatto notare dalle stessa Pelizon. Più volte Spinalbese ha cercato anche di difendere Elenoire e se stesso, spiegando di non aver visto nel gesto della sua amica un attacco nei confronti di Nikita. “Avevo un seme in bocca, poi è anche arrivato il dentista”, questa la spiegazione di Ferruzzi, sostenuta da Antonino. Ma nessuno ci crede.

“Ma secondo me lei non è passata quando ha sputato, l’hanno messo dopo il filmato”, ha dichiarato Spinalbese dopo la puntata. A cercare di smascherare il parrucchiere ci ha pensato prontamente Edoardo nella notte:

“Ho visto Antonino farsi forza con le debolezze degli altri, quando succede qualcosa qua dentro lo vedo con un sorriso con grande cattiveria, ma non lo nominerò oggi perché andrebbe tra i papabili favoriti e non se lo merita. Lui si fa forza della debolezza degli altri se ce l’ha con loro. Lui ha riso di Nikita perché ce l’ha con lei, ha visto Nikita essere presa per il c..o, schernita e trattata di me..a e si è messo a ridere perché è così che fa”

Grande Fratello Vip 7: tensioni in giardino dopo la puntata

Non sono mancati neanche i litigi dopo la puntata nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. In particolare, è scoppiata una discussione tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis in giardino. Il tutto ha preso inizio quando la gieffina ha cercato un faccia a faccia con Antonino, con il quale negli ultimi giorni c’è stato un particolare avvicinamento. Proprio mentre avveniva questo confronto, Alberto è intervenuto.

Giaele, però, non ha apprezzato l’intromissione del coinquilino, tanto che gli ha chiesto di allontanarsi per permetterle di finire il suo confronto con Spinalbese. “Vorrei parlare da sola con Antonino, posso parlare dentro questa Casa o è impossibile parlare?”, così ha reagito inizialmente la De Donà di fronte all’insistenza di Alberto.

Quest’ultimo ha trovato i modi della sua gieffina alquanto arroganti e gliel’ha fatto notare. De Pisis crede che Giaele abbia bisogno di un consiglio su come andare avanti con la situazione legata ad Antonino. Lei però non appare intenzionata a ricevere consigli. “Lo dò perché nei hai bisogno. Ascolta me amore che sono cresciuto in maniera diversa rispetto a te”. Alla fine, la discussione si è conclusa con Alberto che si è allontanato dandole della “cafona”.