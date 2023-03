GF Vip 7 “Maria, voglio il Trono Over di UeD”. Appello della vippona

Sarah Altobello, l’ex concorrente della settima edizione del GF Vip, ha lanciato un appello a Maria De Filippi durante un’intervista a Casa Chi. Il giornalista Valerio Palmieri ha commentato la risaputa preferenza di Sarah verso gli uomini più maturi (un’inclinazione che si è confermata durante la permanenza nella Casa)e ha chiesto alla modella se sarebbe pronta al Trono Over. La replica dell’ex vippona è stata immediata: “Magari potessi andare al Trono Over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai non mi dispiacerebbe la cosa”.

La pugliese ha poi sottolineato come: “L’agé ha un modus operandi, dico sempre, sgargiante, diverso, questo modo di fare che non è comune, ormai lo devo ai giovani. Lo abbiamo appurato, l’ho visto, nella Casa. Dove veramente ho visto delle cose”. Alla domanda se in realtà non puntasse all’eredità, ha replicato che non è così: “No, altrimenti avrei già sposato Toscano, sta messo bene”. Sembra quindi sincero il suo apprezzamento.

La Altobello si è definita ancora single e ha dichiarato: “Il fidanzamento è uno stato d’animo, e in questo momento non mi sento tale”. Sulla questione aleggiano non pochi dubbi visto che la grande intesa con Tony Toscano appare tutto fuorché un’amicizia. Fatto sta che la modella non disdegnerebbe di poter entrare a far parte nel parterre del Trono Over di UeD.

Sempre restando in tema ‘rapporto con Toscano’, Sarah ha fornito chiarimenti sulla proposta di matrimonio del manager, avvenuta subito dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip 2022. In particolare ha raccontato che l’anello era finto, dando ragione all’opinionista Sonia Bruganelli che lo disse durante la diretta.

L’esperienza della Casa, nonostante l’eliminazione, resta per lei un momento importante. A CAsa Chi ha quindi ringraziato Alfonso Signorini e gli autori che le hanno permesso di realizzare uno dei suoi più grandi desideri, vale a dire entrare appunto nella Casa più spiata d’Italia: “Il mio sogno si è un po’ realizzato”.

La sua permanenza al Grande Fratello Vip le ha permesso anche di farsi conoscere a un pubblico che fino ad ora non sapeva chi fosse. “Secondo me ho sferzato un pò l’ormone giovanile“, ha sostenuto con piglio scherzoso.

Sarah Altobello e il matrimonio di Attilio Romita

Parlando del suo rapporto con Romita, ha sottolineato di non essere interessata ad andare al suo matrimonio. Comunque si dichiara felice della sua unione con Mimma Fusco: “Sono contentissima di questa loro unione e questa sua casa che ha ritrovato a Bari. Assolutamente non ci vado al matrimonio, non sono stata invitata”. La delusione del comportamento di lui è ancora cocente: “Con lui pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica”.

Che lingua parla Altobello?

L’ex vippona ha confessato di andare fiera del suo modo di parlare. Questo suo linguaggio particolare sostiene che derivi dalla sua curiosità: “La particolarità in tutto, anche nella parola. Le mie massime sono uniche, gaudenti, e ne vado fiera perché sono arrivata al pubblico anche per questo”. Ha rivelato inoltre che a breve la si potrà ascoltare nel suo primo disco “Pullula”, coniato al Grande Fratello. E non ha dubbi (beata lei) che il brano diventerà “un tormentone, un must have”.