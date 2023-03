In un’intervista la simpatica ex vippona pugliese ha rivelato i motivi che hanno spinto il reality a cambiare approccio con gli ex vipponi

In un’intervista concesssa a Fanpage Sarah Altobello ha raccontato la sua versione dei fatti rispetto alla decisione del GF Vip di non avere più gli eliminati in studio in diretta, al fianco di Alfonso Signorini.

Come c’era da aspettarsi, Sarah Altobello ha confermato quelli che erano i dubbi di molti. La scelta, come previsto, è strettamente legata alle recenti imposizioni dell’AD Pier Silvio Berlusconi, che ha di recente imposto al reality di Canale 5 un maggior rigore e una maggiore sobrietà. Rispetto all’assenza degli eliminati in studio (una decisione che ovviamente ha interessato anche lei) la concorrente ha così commentato:

“Decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito ‘scabroso’ e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi.”

A questo punto, Fanpage ha chiesto alla Altobello se avesse chiesto maggiori spiegazioni rispetto a questa scelta della produzione del reality di Canale 5. La “sosia di Melania Trump” ha quindi aggiunto:

“Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo ma il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Mi va anche bene, fare scena muta in studio non mi avrebbe cambiato la vita. Ho fatto un percorso mirabile e altisonante.”

Ovviamente oltre al dispiacere per non potersi godere ancora un po’ l’attenzione delle telecamere Sarah Altobello sarà di certo dispiaciuta anche per il fattore economico, visto che tutti gli eliminati presenti in studio percepivano un compenso per la loro presenza. Rispetto quindi al tema la Altobello ha aggiunto:

“Sì ma è una questione che riguarda tutti. Ce ne sono 3 o 4 un studio. Si tratta di una decisione di Piersilvio Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce. Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale.”

In base al racconto della soubrette, tra l’altro, il pesante diktat che è piombato sul programma di Alfonso Signorini partito dai piani alti è stato legato in particolar modo all’atteggiamento dei concorrenti “Spartani”: si sta quindi parlando in questo caso di Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Ivana Mrazova, Giaele De Donà, Alberto de Pisis, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro.

Questi ultimi sono stati chiamati così non a caso, visti e considerati i continui richiami da parte dello stesso Signorini per il loro linguaggio scurrile, ma anche per il loro stile spesso volgare. Nel merito della questione, tra l’altro, Sarah Altobello ha anche precisato che a lei nessuno aveva mai impedito di indossare alcun abito. Secondo alcune sue ex coinquiline, infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva preso di mira gli outfit della concorrente barese in quanto troppo scollacciati.

I rapporti con Attilio Romita e la verità sul matrimonio

Nella stessa intervista, Sarah Altobello ha anche avuto modo di mettere i puntini sulle i riguardo a due questioni. Prima di tutto, la ex vippona ha rivelato di non essere più entrata in contatto con il suo “adorato” Attilio Romita. In secondo luogo, la Altobello ha fatto chiarezza sulle presunte nozze con il manager, Tony Toscano. Qui il suo commento a proposito: