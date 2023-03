GF Vip, Attilio Romita contro gli autori: “Ecco cosa mi hanno fatto”

Attilio Romita contro il Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv il giornalista, ex mezzo busto del Tg 1, non ha esitato ad attaccare gli autori del reality show, dando ragione alla figlia Alessia. Quest’ultima, che ha 29 anni, era infatti contraria all’ingresso del padre nella Casa più spiata d’Italia. Consiglio che col senno di poi Romita avrebbe seguito più che volentieri.

Attilio Romita contro il Grande Fratello Vip dopo la sua eliminazione

Attilio Romita ha ammesso senza troppi peli sulla lingua:

“Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio”

Attilio Romita ha così attaccato gli autori del Grande Fratello Vip:

“Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: “Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo”

Non è la prima volta che Attilio Romita giudica il comportamento degli autori del GF Vip. In un’altra intervista ha rivelato che Edoardo Donnamaria ha bestemmiato più volte nel bunker di Cinecittà ma a differenza di altri coinquilini non è mai stato fatto fuori perché utile alle dinamiche della settima edizione del programma per via della sua love story con Antonella Fiordelisi.

Secondo Attilio Romita lo speaker radiofonico nonché opinionista di Forum si sarebbe montato la testa nella Casa più spiata d’Italia e sarebbe convinto di vincere la trasmissione. Per questo motivo l’avrebbe attaccato più volte, definendolo sessista e classista.

Attilio Romita sogna di diventare il nuovo opinionista del GF Vip

Nonostante le accuse agli autori ad Attilio Romita piacerebbe molto tornare al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Ovviamente accanto ad Alfonso Signorini, già confermato alla conduzione dell’ottava edizione in partenza su Canale 5 il prossimo settembre.

È già certo che non ritroveremo in studio né Sonia Bruganelli né Orietta Berti: entrambe hanno voglia di dedicarsi a nuovi progetti professionali.

Attilio Romita e il rapporto con Mimma dopo il Grande Fratello Vip

Fuori dal Grande Fratello Vip Attilio Romita è riuscito a ricucire il suo rapporto con la compagna Mimma, al quale è legato da circa otto anni. Un rapporto messo in discussione dalla vicinanza al GF Vip tra il giornalista e la sensuale Sarah Altobello. I due sono riusciti a riappacificarsi e a vivere l’intimità dopo qualche problema iniziale.

Attilio Romita ha infatti raccontato sempre alla rivista diretta da Riccardo Signoretti: