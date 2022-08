GF Vip 7, l’habitué dei salotti di Barbara d’Urso ha firmato: chi è

Si scaldano i motori, lunedì 19 settembre non è più così lontano: all’inizio della terza settimana del prossimo mese aprirà i battenti l’edizione numero sette del Grande Fratello Vip. Tanta attesa per quel che riguarda il cast che, quest’anno, è tenuto segretissimo da Alfonso Signorini e dal suo team di lavoro. Unico concorrente ufficiale annunciato fino ad ora è stato Giovanni Ciacci che, nello svelare che sarà protagonista a breve nella Casa più spiata d’Italia, ha anche detto per la prima volta pubblicamente di essere sieropositivo. Chi varcherà la fatidica porta rossa di Cinecittà sarà anche una habitué dei salotti di Barbara d’Urso. Di chi si tratta? Della modella e showgirl Sarah Altobello.

Ad assicurare che la donna barese 34enne sarà una delle concorrenti ufficiali è il sito iGossip.it, il quale, nelle scorse ore, ha reso noto di essere entrato in contatto con una fonte molto accreditata vicina a Mediaset la quale avrebbe confermato in anteprima che la Altobello ha firmato il contratto e che dunque sarà in gioco. Può quindi festeggiare, indirettamente, anche Barbara d’Urso visto che una della sue “creaturelle” (il temine lo ha usato qualche giorno fa la stessa conduttrice campana per incensare il successo avuto da Soleil Sorge negli ultimi anni a livello mediatico) aggiungerà un altro tassello alla propria carriera.

Per Sarah non si tratta della prima avventura in un reality show: è già stata protagonista a L’Isola dei Famosi, prendendo parte alla quattordicesima edizione del programma, quella che vide trionfare il judoka Marco Maddaloni. Oltre allo show dei naufraghi e alle ospitate ‘d’ursiane’, la Altobello ha acquisito popolarità per via del ruolo avuto nella mitologica serie tv di Lory Del Santo, The Lady.

La showgirl pugliese è nota la pubblico anche per essere considerata la sosia dell’ex first Lady americana Melania Trump. Finita qui? Manco per idea visto che qualcuno le ha pure affibbiato un altro soprannome: la Belen italiana. Davvero assomiglia alla modella argentina o alla moglie di ‘The Donald’? Ognuno faccia le proprie valutazioni.