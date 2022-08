Barbara d’Urso si espone su Soleil: il discorso scatena la bufera

La nota conduttrice parla del percorso della Sorge in tv, ma le sue parole non vengono condivise da tutti e scoppia il caos

È bufera sulle parole che Barbara d’Urso ha speso per Soleil Sorge nelle scorse ore. Come fa notare ThePipolGossip, durante l’evento Alessandro Awards 2022, la celebre conduttrice del pomeriggio di Canale 5 si è lasciata andare a un elogio nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nonostante ciò, la sua affermazione non viene apprezzata proprio da tutti. Ma cos’è successo? Scendendo nel dettaglio, la d’Urso si è complimentata con Solei per via del percorso che sta portando avanti sul piccolo schermo.

La Sorge ha sempre dimostrato di voler far parte del mondo dello spettacolo e di volersi ritagliare uno spazio da protagonista. Ci sono migliaia di fan che vorrebbero vederla fare passi da gigante in televisione e a breve la rivedranno con il GF Vip Party, per occuparsi di interviste e commenti sulla prossima edizione del reality show, sempre condotto da Alfonso Signorini. Soleil condividerà questo ruolo con un altro volto del programma, Pierpaolo Pretelli. Ed ecco che ora Barbarella si espone per lei.

“Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso”, così la d’Urso ha elogiato in pubblico Soleil. L’ha definita una sua “creaturella”, palesando tutto l’affetto che nutre nei suoi confronti. Dopo di che, pare sia scesa dal palco per correre ad abbracciarla. Sorridendole le avrebbe detto: “Sono fiera di te!”. Ma cosa c’è di male in tutto questo? Molti non condividono l’affermazione fatta da Barbara su Soleil, che la definisce una sua creatura.

Infatti, viene sottolineato il fatto che la Sorge sia riuscita a farsi notare ancora di più al pubblico di Canale 5 prendendo parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove però non ha raggiunto la finale. Non solo, in passato ha anche preso parte all’Isola dei Famosi come naufraga. Ma, come ricorderanno tutti, non sono stati neppure i reality show a permettere all’influencer di finire sotto le luci dei riflettori.

La sua prima esperienza televisiva risale all’anno 2017, quando decise di scendere le famose scale di UeD per corteggiare Luca Onestini. E fu appunto nel noto programma di Maria De Filippi che la Sorge si fece conoscere al pubblico Mediaset. Fu lei la scelta dell’ex tronista, ma la loro storia d’amore naufragò durante l’esperienza di quest’ultimo nella Casa di Cinecittà.

Da allora è spesso stata protagonista delle cronache rosa. Solo dopo aver fatto questo percorso e aver preso parte ai due reality, Soleil è stata scelta da Barbara per fare l’opinionista nel suo programma La pupa e il secchione 2022. Dunque, molti ritengono che sia errato da parte della d’Urso pensare che sia una sua ‘creaturella’.