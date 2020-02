Isola de Famosi, Sarah Altobello si sposa con il suo manager: l’annuncio

Durante l’ultima diretta del “Il punto”, il programma condotto da Manila Gorio su AntennaSud, Sarah Altobello ha fatto una dichiarazione alquanto inaspettata, chiedendo al suo manager Tony Toscano di sposarla. In passato i due sono stati protagonisti di una vicenda sentimentale piuttosto travagliata. Ma pare che tra un tira e un molla, abbia prevalso l’amore e lo stupore. La proposta è stata anche immortalata con una foto durante la diretta: un bacio passionale fra Sara e Tony per ufficializzare che presto il matrimonio ci sarà. Resta da capire come e quando. Il fatidico “si”, però, prima o poi, dovrebbe arrivare.

Sarah e Tony, è sbocciato l’amore? L’annuncio delle nozze: quando arriveranno i fiori d’arancio?

E pensare che solo un anno fa la showgirl, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, così dichiarava a Mattino Cinque, ospite da Federica Panicucci: “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager, se ne farà una ragione. Si è infatuato di me, io sono single”. Evidentemente poi qualcosa è cambiato. O meglio scattato: la scintilla d’amore ha fatto accendere un falò sentimentale. Non resta che attendere gli sviluppi della love story. Arriveranno davvero i fiori d’arancio? E se sì, quando?

Sarah Altobello, la carriera nel mondo della tv e dello spettacolo

Sarah Altobello è un’attrice e modella nata a Modugno, in provincia di Bari. Classe 1988, fin da piccola ha coltivato il sogno di fare la presentatrice. Si definisce una ragazza molto sensibile e semplice, che cerca la felicità nelle piccole cose. Conosciuta dal grande pubblico grazie alla webserie di Lory Del Santo The Lady, è considerata la sosia ufficiale della first lady Melania Trump. Nel suo curriculum televisivo c’è anche la partecipazione all’Isola dei Famosi 14, dove si è classificata in quarta posizione alla fine del reality.