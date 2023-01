Le ultime indiscrezioni sulle prossime settimane del reality show hanno il sapore di Ex on the Beach: sono tutti “ospiti speciali”

A quanto pare gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di prendere ispirazione da Ex on the Beach, il reality in onda su MTV. E non è altro che uno dei reality ai quali ha partecipato Nikita Pelizon, che è tra i concorrenti che vedranno arrivare un ex fidanzato in Casa. Alfonso Signorini ha pensato di puntare tutto sulle dinamiche sentimentali e chissà cosa spera di ottenere mettendo dentro la casa gli ex dei suoi Vipponi. I primi esperimenti non sono andati benissimo: Micol Incorvaia è entrata come ex di Edoardo Donnamaria, ma i due erano ormai solo amici e lo sono ancora oggi. Nonostante ciò, la gelosia a tratti immotivata della Fiordelisi ha comunque donato dinamiche allo show.

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli anche sono ex fidanzati, ma la loro dinamica è durata dalla sera alla mattina. Questioni troppo pesanti e delicate per essere risolte in televisione, inoltre i due hanno chiarito e sotterrato l’ascia di guerra. Adesso sono in arrivo altri ex fidanzati al GF Vip 7 e non sono uno o due. Alessandro Rosica poco fa su Twitter ha svelato che Signorini farà entrare ben sei nuovi personaggi che però non dovrebbero essere concorrenti.

Entreranno in qualità di ospiti speciali del GF Vip 7 e non c’è neanche un termine per la loro permanenza. Potrebbero restare una settimana, due o un mese. O chissà, in caso di riscontro positivo da parte del pubblico potrebbero diventare concorrenti. Non è da escludere che Alfonso apra poi un televoto per decidere chi di loro far restare. Tutto è da vedere, molto dipenderà dalle dinamiche è chiaro. Se entrano, sono amici dei loro ex e appoggiano tutte le loro scelte a cosa potrebbero mai servire? Per questo, forse, si parla di ospiti e non già di nuovi concorrenti. E poi è comunque un modo per buttare dentro più persone per un periodo di tempo e sperare nelle dinamiche.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di Clarissa Selassiè, tuttavia al momento gli autori dovrebbero averla messa in panchina preferendo le dinamiche degli ex. Chi sono e di chi sono gli ex fidanzati in arrivo al GF Vip 7? Il primo nome, confermato, è quello di Matteo Diamante, che avrebbe già cominciato la quarantena. Lui è l’ex di Nikita e chi li ha seguiti a Ex on the Beach sa che hanno avuto una storia tormentata.

Un altro ex che potrebbe regalare dinamiche interessanti al reality è Gianluca Benincasa: è l’ex di Antonella Fiordelisi. Il pubblico ha chiesto il suo ingresso già quando ha avuto il confronto con Antonella, ora pare entrerà davvero (e c’è un altro suo ex che potrebbe rivelarne di cose su di lei…). E ancora dovrebbe esserci Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro con cui però ha un profondo rapporto di amicizia ormai. Tra di loro non dovrebbero esserci gelosie, eppure i fan Oriele tremano: lo influenzerà negativamente su Oriana Marzoli? Tutto può essere.

Non è ancora finita qui. Se questo nome dovesse trovare conferma allora i fan del Grande Fratello Vip sono pronti a sognare. Anche Ivana Mrazova sarebbe tra gli ospiti speciali, secondo quanto rivelato da Rosica su Twitter. Lei e Luca Onestini si sono lasciati non benissimo, di recente però hanno ritrovato serenità nel loro rapporto. Sempre Rosica ha parlato di “sei ospiti”, dunque mancherebbero due nomi all’appello.

Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni sono in quarantena ed entreranno come ospiti nelle prossime puntate. Più avanti ci sarà anche un televoto speciale e decideremo noi chi far rimanere nella casa del GF vip. #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 30, 2023