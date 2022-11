GF Vip 7, Guendalina Tavassi: retroscena e stoccata a un gieffino!

L’ex gieffina si svela in una nuova intervista e dice la sua su Micol Incorvaia, lanciando nuove frecciate ad Antonella Fiordelisi e non solo

Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip 7 avrebbe di sicuro creato il caos, se fosse stata una concorrente. Infatti, molti avrebbero voluto vederla condividere questa esperienza nella Casa di Cinecittà con suo fratello Edoardo. D’altronde, Guendalina si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 proprio attraverso il reality, la versione Nip del Grande Fratello 11. Ma non c’è alcuna possibilità di vederla entrare come un’effettiva concorrente della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Lei stessa ne parla in una nuova intervista per Casa Chi, dove svela un retroscena e le sue preferenze nella Casa, con tanto di stoccate!

Parlando con la conduttrice Sophie Codegoni e i due giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, Guendalina torna innanzitutto a parlare del suo confronto con Antonella Fiordelisi in diretta. Nel corso della puntata del 14 novembre 2022, la Tavassi è approdata nel giardino della Casa, dove non ha risparmiato la gieffina, lanciandole attacchi e accuse. Oggi Guendalina rivela che il suo scopo era semplicemente dire all’ex schermitrice che era dispiaciuta di averla vista parlare male di Edoardo “quando poi passava gran parte della giornata con lui”.

La domanda di Della Penna arriva, però, spontanea: Guendalina e Antonella già si conoscevano? La Tavassi assicura di non averla mai vista, se non in qualche foto che le appariva su Instagram. “No, non ci siamo mai incontrate”, afferma. A questo punto, svela un retroscena: aveva messo in guardia il fratello su Antonella. “A Edoardo ho detto: ‘Ci sarà questa bella ragazza, ma non pecca di intelligenza, vedi un po’ tu’. Sì, ho voluto un attimino indirizzarlo”.

Si ritrova inevitabilmente a parlare della frase in latino che la Fiordelisi ha sbagliato durante il suo confronto con Guendalina al GF Vip 7.

“Ma pazienza mia! Siamo al Grande Fratello e tu mi vieni a fare lezioni, tra l’altro sbagliate, di latino? Per quello che fa su Instagram o nella sua vita non c’è bisogno di studiare latino. Invece di studiare le declinazioni, studiasse le inclinazioni perché mette foto un po’ così. Poi ieri ho visto che voleva fare l’avvocato. Ah ecco perché si è messa con Edoardo (Donnamaria), forse lei voleva fare il giudice di Forum, ho pensato”

Per quanto riguarda una sua eventuale partecipazione al reality show, Guendalina Tavassi ribadisce che non sarebbe per lei possibile portare avanti una così lunga esperienza. In questi giorni, è stata svelata la data della finale di questa settima edizione, che durerà ancora per diversi mesi. Sarebbe bello per lei prendere parte al programma, soprattutto perché condividerebbe un altro percorso con suo fratello.

“Ma dopo essere tornata dall’Isola, intraprendere un percorso del genere sarebbe difficile. Magari ospite per una settimana lo farei”, ammette Guendalina. Su Micol Incorvaia spende belle parole la Tavassi. Dopo l’approvazione di Clizia Incorvaia, arriva anche quella di Guendalina. Anche lei vedrebbe bene suo fratello insieme a Micol.

“Ti posso dire che Micol non rende in televisione? È più bella di come appare in televisione. Non volevo dirgli più di tanto a Edoardo, perché non mi va di pressare, perché è una bella amicizia. Se dovesse evolversi a me farebbe piacere, ma per poter sopportare lui devi avere tenacia. Mi piacerebbero anche se rimanessero amici. Magari facendo questo ‘press’ uno dice ‘no, devo starci per forza’. E magari a lei non piace. Il tempo e la noia dentro la Casa danno i loro frutti”

Dunque, anche Guendalina non esclude che col tempo possa davvero nascere una storia d’amore tra Tavassi e Micol, che già vengono definiti come la coppia Incorvassi. Intanto, l’ex gieffina si augura che Edoardo possa avere una bella carriera. Valerio Palmieri fa notare che potrebbe essere “un Fiorello romano” e Guendalina conferma. “È vero, ha iniziato anche lui come animatore. La carriera di Edoardo può iniziare anche da adesso. Gli somiglia anche”, dichiara la Tavassi.

Guendalina Tavassi: chi le piace e chi no al Grande Fratello Vip 7

Arriva il momento per Guendalina di svelare chi sono i suoi preferiti di questa settima edizione del GF Vip, escludendo ovviamente Edoardo Tavassi. Indubbiamente, le piace Micol: “Che comunque dovrebbe essere la madre dei miei nipoti”. In questo modo ironizza sulle battute lanciate dal fratello durante la sua entrata nella Casa. Guendalina ammette che le piace anche George Ciupilan, ma farebbe prima a dire chi non le piace, ovvero Antonella Fiordelisi.

Avrebbe legato con le stesse persone con cui sta legando suo fratello. Le viene chiesto se le potrebbe mai piacere un uomo come Antonino Spinalbese. E qui dichiara tutto il suo amore per il suo fidanzato ‘Cuore’, Federico Perna. Non solo, arriva una stoccata per un gieffino, Luca Onestini! Sembra che oltre Antonella, anche l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia colpito in positivo la Tavassi.