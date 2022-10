GF Vip 7, Mediaset sospende il doppio appuntamento? Il motivo

Pare che il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 7 verrà presto sospeso. Dunque, tra qualche settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini non dovrebbe più andare in onda sia di lunedì che di giovedì. Il pubblico di Canale 5 abituato a seguire le dirette di ben due appuntamenti settimanali, ma secondo quanto si legge su Novella 2000 la situazione a breve potrebbe cambiare. Sembra che Mediaset abbia già deciso di sospendere la puntata del giovedì sera. Per diverse settimane, il reality dovrebbe andare in onda solo nel prime time del lunedì.

Ma perché Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento del GF Vip 7? La decisione non sarebbe dipesa dagli ultimi dati degli ascolti TV. La puntata di lunedì 17 ottobre 2022 ha vinto la serata con 20.80% di share e la presenza di 2.652.000 di telespettatori. Al contrario, giovedì scorso il programma è stato schiacciato da Rai 1, che ha mandato in onda l’ultimo episodio della fiction di successo Imma Tataranni. Nonostante questo, non sarebbero appunto gli ascolti la causa che avrebbe portato i piani alti di Mediaset a fare questa scelta.

La sospensione del doppio appuntamento del reality show di Signorini pare dipesa, invece, dal campionato mondiale di calcio 2022. Il programma dovrebbe, dunque, andare in onda sia di lunedì che di giovedì fino al prossimo 10 novembre 2022. Dalla settimana successiva, la trasmissione di Canale 5 dovrebbe prendere solo lo spazio del prime time di lunedì.

I Mondiali di Calcio 2022 verranno trasmessi su Rai 1 e, sebbene l’Italia non sia tra le squadre che si contenderanno la Coppa del mondo, Mediaset pare non voglia competere. La competizione calcistica FIFA Qatar 2022 tanto attesa terminerà il prossimo 18 dicembre. Dopo di che, il GF Vip 7 tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale? Ancora non si sa se, nel caso in cui fosse sospeso, venga poi ripristinato.

Nonostante sia partita solo un mese fa, in questa settima edizione sono già avvenuti colpi di scena, uno in particolare. Quello legato a Marco Bellavia. Le recenti puntate hanno visto invece al centro della scena Pamela Prati con il famoso Prati gate. Ora non resta che attendere per scoprire se i concorrenti di questa edizione riusciranno a regalare altri colpi di scena, magari meno tristi!