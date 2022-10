Grande Fratello Vip: torna Marco Bellavia, ecco quando

Il Grande Fratello Vip continua a puntare sul caso Marco Bellavia con il quale ha ottenuto buoni ascolti nelle ultime settimane. Dopo il video messaggio agli ex coinquilini, il 57enne tornerà presto nel programma di Alfonso Signorini. Come svela in anteprima Tv Blog, l’ex conduttore di Bim Bum Bam sarà ospite nello studio del reality show giovedì 20 ottobre.

Marco Bellavia si lascerà intervistare da Signorini: un lungo faccia a faccia durante il quale verranno svelati segreti, dettagli, retroscena di tutto quello che l’ex gieffino ha vissuto prima, durante e dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Per gli autori della trasmissione un modo per frenare la nuova fiction di Rai Uno.

Da giovedì il GF Vip dovrà vedersela con la nuova serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. Un prodotto tutto nuovo che Mediaset vuole contrastare puntando appunto sul tanto chiacchierato caso di Marco Bellavia.

La produzione è anche alla ricerca di un riscatto: le puntate del giovedì fino ad oggi non hanno riscosso molto successo e sono sempre state battute da Imma Tataranni. Al contrario Signorini e company sono riusciti a fare molto bene il lunedì sera, superando il re della fiction Rai Lino Guanciale e la sua Sopravvissuti.

Il ritorno di Sara Manfuso

Se il ritorno di Marco Bellavia è certezza lo stesso non si può dire per Sara Manfuso. Dopo aver abbandonato il bunker di Cinecittà e aver litigato furiosamente con Alfonso Signorini la giornalista e opinionista tv non è stata più invitata in studio. A Verissimo ha chiesto un confronto al direttore di Chi che però non è per ora previsto.

Al contrario continuano ad essere ospiti gli eliminati Giovanni Ciacci e Gegia e la squalificata Ginevra Lamborghini. A quest’ultima è stato riservato un trattamento mai ricevuto in passato da altri concorrenti del GF Vip che sono stati espulsi.

Intanto nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare nuovi concorrenti. Indiscrezioni parlano di: Dayane Mello, Umberto Smaila, Patrizia De Blanck, Teresa Langella, Max Bertolani, Helenaa Prestes.