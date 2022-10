Ascolti tv ieri: GF Vip vince ancora, Stefano De Martino gongola

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 17 ottobre 2022

Il Grande Fratello Vip continua a vincere la sfida degli ascolti tv del lunedì sera. La nona puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata seguita da 2.652.000 telespettatori con il 20.80% di share. Si è difesa bene la fiction Rai Sopravvissuti anche se è ben lontana dai numeri record di Lino Guanciale, considerato da più parti come il re delle fiction Rai. La serie tv ha appassionato 2.784.000 spettatori (15.40%). Ottimo risultato per Stefano De Martino: il suo Stasera tutto è possibile, in onda su Rai Due, continua a crescere e a divertire. Lunedì 17 ottobre ha ottenuto 1.535.000 spettatori (9.80%).

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di lunedì 17 ottobre 2022:

Rai Uno – Sopravvissuti ha intercettato 2.784.000 spettatori e ha avuto il 15.4% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.652.000 spettatori (20.80%);

Rai Due – Stasera tutto è possibile ha coinvolto 1.535.000 spettatori (9.8%);

Italia Uno –The Foreigner ha avuto un ascolto medio di 1.190.000 spettatori (6.5%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 918.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre – Presa diretta ha convinto 930.000 persone (4.9%);

La7 – Conflitto di classe ha interessato 462.000 spettatori (2.5%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 327.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv lunedì 17 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia, così come Reazione a Catena ha battuto per l’ennesima volta Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.706.000 spettatori (21.79%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.533.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 3.232.000 spettatori (24.4%) nella prima parte e ne ha avuti 4.762.000 (28.21%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.786.000 (14.97%) nella prima parte e ne ha avuti 2.873.000 (17.81%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 17 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.454.000 spettatori (15.19%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.772.000 spettatori (22.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.033.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.296.000 spettatori (18.67%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.100.000 spettatori (19.26%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.356.000 spettatori (24.96%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.632.000 spettatori (20.91%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.422.000 spettatori (18.42%);

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.038.000 persone (13.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.312.000 spettatori (14.09%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 17 ottobre 2022