GF Vip 7 cast: l’indizio di Signorini porta a un altro ex di Belen, ma lui…

Il conduttore del reality show continua a pubblicare indizi sui concorrenti della nuova edizione, ma non è così facile come sembra

Alfonso Signorini vuole tenere col fiato sospeso il suo pubblico a proposito dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Alcuni nomi sembrano essere già certi eppure non vuole svelarli, preferisce dare degli indizi su di loro. Oggi ne è arrivato un altro, sempre su Instagram, ma decifrarli non è semplice come sembra. Ha postato un anello con un ametista e ha scritto: “Per una vita a tutto gas”. Nient’altro, solo questi due elementi per risalire a uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 7. I fan si sono subito attivati e hanno cominciato a fare nomi su nomi.

Il più gettonato è stato quello di Andrea Iannone. Con lui e con il chiacchiericcio su Antonino Spinalbese pure nel cast, più Gianmaria Antinolfi nella passata edizione, sarebbe stata chiara la strategia di Signorini: puntare tutto sugli ex di Belen Rodriguez, che proprio ieri ha sbottato contro i pettegolezzi. Non sarà così, però. Se la situazione di Spinalbese non è ancora del tutto chiara, quella di Iannone si è chiarita nel giro di pochissimo tempo.

Qualcuno ha ipotizzato che quell’anello appartenesse proprio al pilota di Moto GP e che fosse di sua nonna. Se si trattasse di Iannone si spiegherebbe anche la “vita a tutto gas” di cui ha parlato Signorini. Nel giro di pochissimo tempo l’ipotesi di vedere Andrea Iannone al GF Vip 7 ha fatto il giro del Web e dei social, arrivando anche all’orecchio, o sotto gli occhi, del diretto interessato. E così l’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha subito smentito la sua partecipazione al reality show.

Iannone ha postato un messaggio tra le sue stories su Instagram spiegando di aver letto delle notizie in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Così non sarà, però: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Niente da fare quindi, Iannone non ci sarà al GF Vip: stavolta i fan non ci hanno preso e il concorrente al quale appartiene l’anello mostrato da Signorini non si conosce ancora.

Prima dell’anello, Signorini aveva postato una borsetta rosa che pare appartenere a Chadia Rodriguez. Poi è stata la volta di un rossetto “lasciato su un taxi”, e tutto lascia pensare a Pamela Prati. Dopo c’è stato un bracciale e oggi un anello. Qui il punto sui concorrenti del GF Vip 7.