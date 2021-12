GF Vip 6 ventottesima puntata: nominati, ingressi e chi ha abbandonato

Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 6, è avvenuta la rivoluzione del cast, tra ingressi e abbandoni. I gieffini hanno avuto la possibilità di scegliere se accettare il prolungamento e restare in gioco oppure andare via. Chi ha abbandonato? Solo Aldo Montano. Nel frattempo, sono approdati nella Casa di Cinecittà tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Ma prima di arrivare a queste importanti fasi della serata, Alfonso Signorini ha iniziato con Alex Belli. Il conduttore ha anticipato il confronto tra l’ormai ex gieffino e gli inquilini, tra cui Soleil Sorge.

Subito dopo, c’è stato un piccolo battibecco tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. “Un leone non perde il sonno per i pensieri di una pecora”, ha affermato la seconda in questa circostanza. Ed ecco che è arrivato il momento di affrontare il discorso Belli-Soleil con i Vipponi. L’attore è rientrato nella Casa per avere un confronto con i suoi ex inquilini e naturalmente con Soleil Sorge. Ed ecco che è arrivata la prima new entry di stasera: Eva Grimaldi!

Successivamente Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Manila Nazzaro hanno rivelato la loro scelta sul prolungamento direttamente in studio. Tutti e tre hanno deciso di proseguire con il loro percorso. Inaspettata la scelta di Manila, che sembrava pronta ad andare via. Signorini ha poi deciso di parlare con Manuel Bortuzzo, della situazione riguardante la love story con Lulù Selassié. Dopo tante discussioni, tra loro c’è stato un riavvicinamento definitivo. Tra baci, carezze e dichiarazioni d’amore, hanno dato prova dell’affetto che provano reciprocamente. In questa circostanza, Sonia Bruganelli ha chiesto scusa sia a Manuel che a Lulù.

“Devo chiedere scusa a Manuel: ero convintissima che ti fossi riavvicinato per altri motivi. Chiedo scusa a Lulù perché le avevo detto ‘vai da sola’, invece avevi ragione tu”

La puntata è andata avanti con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tra loro ci sono stati dei baci passionali in questi giorni, ma lei non si ritiene ancora fidanzata. Da parte sua non ci sono quei sentimenti. È toccato a Soleil Sorge, Jessica Selassié e Aldo entrare in studio per annunciare la loro scelta decisiva sul prolungamento. Montano ha deciso di abbandonare. Il suo saluto a Manuel Bortuzzo è stato commovente.

Ecco che è entrato nella Casa di Cinecittà il secondo nuovo concorrente di questa puntata del GF Vip 6, ovvero l’ex corteggiatore ed ex tentatore Alessandro Basciano. Ha fatto il suo ingresso accolto dalle donne. Prima di entrare, ha confessato di avere due preferenze: Soleil e Sophie. Anche Federica Calemme è diventata ufficialmente una nuova concorrente di questa edizione.

La serata è andata avanti con le nomination. Stasera gli immuni scelti dai Vipponi sono stati: Sophie, Katia e Jessica. Adriana Volpe ha salvato Giucas, mentre Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Soleil. Al televoto sono finiti Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria.