GF Vip 6 ventesima puntata: l’eliminato rientra in gioco, i nominati

Stasera è andata in onda la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 6. La prima serata di venerdì 19 novembre 2021 è iniziata con una conferma da parte di Alfonso Signorini: lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti. Il conduttore si è collegato con la Casa e ha rimesso al centro della scena, ovviamente, Soleil Sorge e Alex Belli. In questa circostanza, Sonia Bruganelli ha fatto notare all’attore che sta perdendo ‘punti’ fuori, a causa di quanto accaduto con Delia Duran. La puntata è andata avanti con gli interventi dallo studio di Nicola Pisu, che ha avuto modo di confrontarsi a distanza con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro su vecchie ruggini.

Ed ecco che è arrivato il momento per Belli di avere un confronto in studio con Adriana Volpe. Lo scontro tra loro non ha avuto il risultato sperato dalla maggior parte del pubblico! Ad Aldo Montano è stata riservata una sorpresa per il suo compleanno. Hanno avuto il loro confronto anche Soleil e Gianmaria Antinolfi. Katia Ricciarelli ha preso le difese del gieffino, trovando l’atteggiamento delle sue coinquiline troppo aggressivo. A detta della Sorge, si venderebbe per ciò che non è e c’è chi si è mostrato d’accordo con lei.

In questa circostanza, l’affermazione di Signorini su Belen e Gianmaria ha insospettito. Subito dopo, Miriana Trevisan ha commosso tutti con la linea della sua vita. La showgirl ha parlato della povertà che ha affrontato con la sua famiglia, durante l’infanzia. Poi ha ricordato i successi in tv tra Non è la Rai e la Corrida. Non sono mancati i riferimenti a Raimondo e Mike Bongiorno, a cui era molto legata. Non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato di suo padre e ha ricordato il momento in cui le hanno tolto l’utero.

Dopo aver mostrato la clip, Signorini ha permesso a Miriana di rivedere sua mamma Maria in giardino. La ventesima puntata del GF Vip 6 è andata avanti con un confronto tra Soleil e Sophie Codegoni, la prima a salvarsi al televoto. Tra loro sembra al momento esserci un po’ di pace. Infatti, il pubblico non ha assistito ai soliti scontri accesi. Signorini ha dato modo, in seguito, a Gianmaria di parlare del rapporto che ha con suo papà.

La sorpresa per lui è arrivata quando ha incontrato in passerella sua sorella Alberta, la quale ci ha tenuto a difenderlo dalle accuse e dalle critiche riceve dentro la Casa. In studio è arrivato, subito dopo, il verdetto del televoto: Miriana Trevisan è l’eliminata di stasera con il 29% dei voti (Gianmaria 38%, Sophie 33%). Quando è approdata in studio, ha letto il contenuto bussolotto. Ebbene: ha preso lei il biglietto di ritorno fortunato ed è rientrata in Casa!

La puntata è andata verso la conclusione con le nomination. Gli immuni scelti sono stati Manuel, Katia, Giucas e Aldo. Le due opinioniste hanno, invece, favorito Sophie. Al televoto sono finiti Gianmaria, Soleil e Carmen.