GF Vip, Signorini deve frenarsi su Belen e Gianmaria: “Non posso dirlo”

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 continua a ricevere accuse da parte di alcuni dei suoi coinquilini. E stasera si è ritrovato ad affrontare un nuovo confronto con Soleil Sorge. Quest’ultima non è in alcun modo intenzionata a dare una seconda possibilità, in amicizia, al suo coinquilino. Più volte Gianmaria ha mostrato la sua vicinanza e il suo sostegno alla concorrente. Proprio per questo, ora la maggior parte del pubblico è deluso dal suo atteggiamento.

A prendere le difese di Antinolfi ci ha pensato Katia Ricciarelli, la quale ha trovato il comportamento delle sue coinquiline troppo “violento”. Ed ecco che Alfonso Signorini si è lasciato andare con una domanda diretta riguardante Belen Rodriguez. Per chi non lo sapesse, la conduttrice argentina ha avuto una breve storia d’amore con Gianmaria. A questo punto, il conduttore ha fatto notare che nella Casa di Cinecittà ha ricevuto solo due di picche.

Pertanto, si chiede come sia riuscito a conquistare una come Belen. “Come ha fatto a cadere nella rete di Gianmaria?”, questa è stata la domanda che il padrone di casa ha poi rivolto a Soleil. Va precisato che anche la stessa Sorge ha avuto una breve relazione con Antinolfi, dopo la Rodriguez. La gieffina ha risposto che la domanda dovrebbe essere fatta alla diretta interessata. Ed è a questo punto che Signorini ha fatto insospettire.

“Io a lei l’ho chiesto e lei mi ha risposto, ma non posso dirlo nel programma”

Dunque, Alfonso è a conoscenza come e perché Belen si è fatta conquistare da Antinolfi. Ma cosa c’è dietro? Ad alimentare i sospetti ci ha pensato subito dopo Soleil Sorge.

“Allora facciamo così: quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e di quello che ha detto lei. Anche perché io so probabilmente la risposta”

Signorini non è riuscito a trattenersi e ha riso, dando della “serpe” e “aspide” a Soleil. Quest’ultima ha proseguito con il suo attacco verso Gianmaria al GF Vip e ha raccontato che inizialmente si presenterebbe come una persona dolce e premurosa. Secondo il suo punto di vista, Antinolfi darebbe troppo peso all’apparenza.

Ha concluso il suo discorso facendo sapere che è stato proprio questo ad allontanarla da lui. Sembra che Gianmaria volesse conquistare la Sorge attraverso i regali, acquistati in “outlet oltretutto”. In tutto questo, comunque, Antinolfi non ha dato chissà quali risposte, come accade solitamente.