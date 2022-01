GF Vip 6 Soleil rivela cosa ha scritto nella lettera a Alex, la reazione di Delia

Continua la soap opera che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Al momento queste ultime si trovano all’interno della Casa e sono, a quanto pare, coalizzate contro l’attore di CentoVetrine che non sa scegliere tra la “moglie” e l’italoamericana. Dopo la scoppiettante puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri sera 24 gennaio 2022, che ha visto la cacciata di Alex Belli da parte del conduttore Alfonso Signorini, la Sorge ha fatto delle scottanti rivelazioni proprio alla Duran. Ma andiamo per ordine.

Durante la puntata del reality show del 24 gennaio 2022 il conduttore Alfonso Signorini ha reso noto al pubblico che Soleil Sorge ha scritto una lettera ad Alex Belli. Il messaggio sarebbe stato consegnato ad un Vippone, Giacomo Urtis. Il chirurgo dei VIP, che è stato eliminato in coppia con Valeria Marini lo scorso 21 gennaio, avrebbe fatto da “postino”. Urtis, una volta uscito dalla Casa, avrebbe avuto il compito di recapitare la missiva all’attore 39enne.

Signorini ha stuzzicato l’italoamericana in puntata chiedendole quale fosse il contenuto della lettera. La mittente ha però preferito essere vaga, dicendo addirittura di essersi dimenticata le parole esatte da lei scritte. Nella notte, però, la Sorge ha dimostrato di ricordarle eccome. Parlando con Delia Duran, con la quale a quanto pare corre buon sangue, la 27enne, come riportato da Biccy.it, ha vuotato il sacco.

“Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella. Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno. Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose”.

In sostanza l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato una sorta di ultimatum a Belli, cercando di spingerlo a fare una scelta definitiva tra lei e sua “moglie”. Dal canto suo l’attore non sembra intenzionato a muoversi in questa direzione. Nelle scorse puntate Belli ha continuato a parlare di “amore libero” e ad affermare di amare, in modo diverso, entrambe le donne. La Sorge ha continuato, sempre rivolgendosi a Delia:

“Comunque adesso è lui che deve chiarire le cose. Ora inoltre non capisco perché non ti ha detto che a me ha confessato di essere innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché però non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le basi giuste”.

A quanto pare la modella venezuelana ha gradito il contenuto della lettera di Soleil. La 33enne ha dato ragione all’italoamericana, confermando di essere dalla sua parte: insomma Alex Belli, secondo le due, deve prendere una decisione, qualunque essa sia. Ecco la risposta della Duran:

“Hai ragione, tu hai proprio scritto bene in questa lettera. Lui deve prendere una posizione e basta con noi. Da donna a donna tu mi stai capendo”.

Resta da capire come reagirà Belli, che dopo il caos in studio durante la puntata del GF Vip di ieri sera ha sbottato su Twitter ed è andato addirittura via dall’Italia mentre l’amicizia tra le due, ormai ex, rivali in amore Soleil e Delia si fortifica.