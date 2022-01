Grande Fratello Vip, Alex Belli ha lasciato l’Italia: ‘effetto Signorini’

Alex Belli, dopo essere stato cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip nel corso della puntata in onda lunedì 24 gennaio, ha deciso di lasciare l’Italia. Dunque la strigliata di Alfonso Signorini ha sortito un forte effetto: nel corso della diretta, il demiurgo del GF Vip, continuamente interrotto dall’attore parmense, è sbottato invitandolo in modo perentorio ad andarsene. L’ex protagonista di Centovetrine si è alzato e ha levato i tacchi, evidentemente adirato per la piega presa dalla situazione. Tuttavia, dopo qualche minuto, si è riaccomodato sulla sua poltrona, finendo di vedere lo show in studio. La ferrea posizione assunta dal conduttore ha però lasciato strascichi tanto che Belli, martedì 25 gennaio si è imbarcato su un aereo ed è partito per l’estero.

Nel primo pomeriggio di martedì, Alex ha pubblicato delle Stories in cui si è immortalato durante il decollo dell’aereo su cui è salito. “Bye Bye Italia”, ha scritto l’attore taggando Alessandro Filippi, Hairstylist e Makeup Artist con cui lavora. Filippi al momento si trova in Egitto, a Sharm el-Sheikh. E pare che sia proprio quella la meta in cui si sta dirigendo l’attore parmense che, nelle scorse ore, è di nuovo stato travolto dalle critiche per via delle sue tesi claudicanti sull’amore libero. Non tanto perché non lo si possa praticare, quanto piuttosto perché ha detto tutto il contrario di tutto.

A un certo punto pure Signorini, che non ha mai messo il cosiddetto dito nella piaga sulla faccenda, si è stufato delle teorie ‘belliane’. Come poc’anzi scritto è finita male per Alex, vale a dire con la cacciata dallo studio. Resta da capire se la scelta del parmense di abbandonare il Bel Paese coincida con l’addio definitivo alle partecipazioni al GF Vip. Insomma, Belli tornerà in studio oppure ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo relativo alla Casa più spiata d’Italia? In molti scommettono che presto tornerà a inserirsi nelle dinamiche del reality show.

Grande Fratello Vip, Alex Belli: “Game over, torno alla mia factory”

Dulcis in fundo, nella notte seguita alla puntata di lunedì 24 gennaio, ha scritto un tweet in cui ha dichiarato che il suo “game” finisce qui: