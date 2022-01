GF Vip caos notturno: Alex, cacciato, si sfoga; Delia e Soleil lo sbugiardano

Ci sono succosissimi aggiornamenti provenienti dalla casa del Grande Fratello VIP, visto e considerato che nelle scorse ore è successo letteralmente di tutto. Neanche a dirlo, anche stavolta molte delle dinamiche che si sono scatenate all’interno della casa hanno a che fare con Alex Belli. Ma non soltanto dell’ex attore di Centrovetrine parleremo quest’oggi. Cerchiamo dunque di fare un po’ d’ordine in tutto questo marasma.

Partiamo con l’ennesimo siparietto imbarazzante proposto da Alex Belli in diretta al GF Vip. Nel corso della puntata trasmessa da Canale 5 lo scorso 24 gennaio, l’attore è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini dopo l’ennesima intemperanza. Il conduttore, ormai stremato dalle continue interruzioni da parte di Belli sul triangolo fra lui, Soleil e Delia Duran è stato gentilmente accompagnato fuori dagli autori, per poi rifare capolino in studio verso la fine della puntata.

Conclusa la registrazione, intorno alle 3 di notte, Alex Belli ha poi tenuto a “chiarire le cose” con uno dei suoi ormai celebri tweet. Un cinguettio commentato tra l’altro stamane in diretta a Mattino 5 da Federica Panicucci, sempre più confusa rispetto all’atteggiamento dell’attore:

GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!

La serata di ieri, vi ricordiamo, è stata anche quella in cui Manuel Bortuzzo ha definitivamente lasciato la casa. Lo sportivo, appena ripreso il possesso del suo smartphone, ha ringraziato tutti i fan per il supporto, lanciando anche un tenero messaggio a Lulù. Alla principessa Selassié Bortuzzo ha dedicato un dolce “ti amo”, segno di un affetto solido e sincero che di certo proseguirà anche dopo la fine della trasmissione.

Le confessioni di Soleil e Delia

Nel frattempo, le due “primedonne” della casa si lasciavano andare a racconti a tinte piccanti. Da un lato, Soleil parlava del suo rapporto con l’ex collega naufrago all’Isola Jeremia Rodriguez, rivelando di “incontri” con lui in aeroporto già da prima che iniziasse il reality. Dall’altro, Delia Duran parlava senza troppi filtri a Soleil del fatto che le piacessero anche le donne e delle cose a tre fatte con Belli, confermando di fatto la sua bisessualità:

Ci siamo divertiti, il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una s…… con la sua amica, io sono fatta così, lo dico tranquillamente. A me piacciono le donne. Eravamo una coppia che nessuno poteva combattere.

Ma non è finita qui. Soleil ha infatti tenuto a sbugiardare Belli agli occhi di Delia, con i quali dopo tanti litigi sembra aver finalmente trovato complicità: