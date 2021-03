GF Vip 5 Zelletta nel mirino di Akash: vecchie ruggini, Kumar attacca

Dopo l’addio in tempi record dall’Isola dei Famosi, Akash Kumar pare averci preso gusto nel seminare dichiarazioni al vetriolo su diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dopo le esternazioni al veleno su Tommaso Zorzi e Ilary Blasi (“Non so chi sia, se non che è la moglie di Totti”), ora è il turno di Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 nonché ex tronista di Uomini e Donne. Kumar è piombato sul modello pugliese nel corso di una chiacchierata social, come ha riportato il portale specializzato in cronaca rosa e retroscena televisivi Biccy.

Una parola tira l’altra e nel mezzo della conversazione ad Akash viene chiesto se ha dei rapporti e conosca Zelletta, visto che anche il fidanzato di Natalia Paragoni lavora nel campo della moda. E pare che Kumar conosca sì Andrea, ma con lui non c’è gran stima, per usare un eufemismo. “Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi”, la chiosa irriverente del 29enne ex ‘isolano’, che ha menzionato sarcasticamente i “comodini”, facendo riferimento a un nomignolo non troppo esaltante affibbiato a Zelletta durante le prime settimane di permanenza al GF Vip 5.

E ancora: “Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me”. Non è la prima volta che Kumar sottolinea il suo successo nel mondo della moda e di quanto sia richiesto nell’ambiente.

A tal proposito spiega che solitamente i modelli che si fanno ingolosire dalle comparsate sul piccolo schermo vengono poi tagliati fuori dalle sfilate. Non nel suo caso che, parola sempre di Kumar, nonostante sia apparso in tv in alcuni show, ha comunque continuato a lavorare parecchio in passerella. E a questo punto arriva una seconda stoccata a Zelletta:

“Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento”.

Finita qui? Manco per sogno perché Akash, prima di chiudere il capitolo relativo all’ex tronista pugliese di Uomini e Donne, gli rifila un ultimo attacco al veleno: “Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete”.

Akash e quella foto degli occhi che non convince…

Nei giorni scorsi Kumar è stato al centro di una polemica alquanto curiosa: in molti hanno sostenuto che i suoi occhi di ghiaccio siano frutto di un’operazione chirurgica pericolosa e non della natura, come invece da lui affermato. Il modello, per mettere a tacere le voci, ha pubblicato una foto su Instagram di un bimbo piccino e di una donna, sostenendo che quel piccolo fosse lui e la donna al suo fianco sua zia. Si è scoperto però che quella istantanea circola su Google da parecchio tempo e sembra che non ritragga Kumar bensì un altro bambino. Dopo la pioggia di critiche, Akash ha rimosso lo scatto dai suoi profili.