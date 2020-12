GF Vip 5, Maria De Filippi super ospite: l’indiscrezione sulla sorpresa

Maria De Filippi sarà in collegamento con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5, nel corso della puntata che andrà in onda domani in prima serata. Ebbene sì, la nota conduttrice interverrà durante la serata, facendo una graditissima sorpresa ai telespettatori. A dare questa anticipazione in esclusiva è in queste ultime ore TvBlog. Ma in cosa consisterà l’ospitata di Queen Mary nel reality show di Canale 5? Non si sa al momento quale sia il compito della De Filippi. Secondo quanto si legge, la conduttrice potrà gestire liberamente la sua ospitata. Pertanto, il suo intervento non sarà guidato dagli autori del programma. Maria dovrà usare la sua fantasia per sorprendere il pubblico domani, lunedì 28 dicembre 2020. In questi giorni, i telespettatori non hanno avuto modo di vederla al timone dei suoi programmi. Sia UeD che Amici sono attualmente in pausa natalizia.

Nel pomeriggio di ieri i telespettatori hanno, intanto, potuto seguire la sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Ed ecco che pare aver accettato l’invito da parte di Signorini. Non si sa il motivo per cui interverrà nel corso della diretta con questo inaspettato collegamento. Non si può di certo escludere che la conduttrice voglia dare il suo sostegno ad alcune sue conoscenze. Nella Casa più spiata d’Italia ci sono alcuni volti diventati noti al pubblico proprio grazie alle sue trasmissioni. Andrea Zelletta è un ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è un’ex corteggiatrice ed ex tronista, Pierpaolo Pretelli è un ex corteggiatore, mentre Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola hanno preso parte a Temptation Island.

Dunque, la conduttrice potrebbe decidere di salutare i concorrenti e, in particolare, queste sue cinque conoscenze. I gieffini stanno sicuramente affrontando una dura prova in queste settimane, visto che si ritrovano a trascorrere le feste di Natale e Capodanno lontano dai propri cari. Maria De Filippi potrebbe dare loro la spinta di proseguire con entusiasmo. Sta vivendo giorni difficili Zelletta, il quale ha ricevuto un regalo di Natale da parte di Natalia Paragoni che ha generato non pochi dubbi. Infatti, pare sia previsto anche l’arrivo dell’ex corteggiatrice nella Casa, per un confronto con Andrea.