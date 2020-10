Va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip questa sera, venerdì 23 ottobre 2020. Il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno nella Casa più spiata d’Italia di Matilde Brandi. L’ex concorrente, che è stata eliminata attraverso il televoto durante la scorsa puntata, è pronta ad avere un confronto con uno dei gieffini. Nel corso della serata di ieri, i Vip hanno ricevuto un videomessaggio da parte della conduttrice, che li ha lasciati un po’ sconvolti. A causa del filmato, si è creata un’aria molto tesa all’interno della Casa. In particolare, i telespettatori hanno assistito a un’accesa discussione tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.

Dunque, la Brandi decide, dopo quanto accaduto, di avere un nuovo confronto, forse con l’influencer. Nel frattempo, entra nella Casa di Cinecittà Mario Balotelli. Il noto calciatore farà visita a suo fratello Enock, come già aveva mostrato il promo in tv. L’attaccante italiano è un fan del reality condotto da Alfonso Signorini, tanto che più volte ha detto la sua su quanto accade tra i vari concorrenti.

Nel frattempo, Signorini dedicherà del tempo anche a Elisabetta Gregoraci, che sta vivendo una crisi nel suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Dopo la scorsa puntata, i due gieffini hanno avuto più confronti ed entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime. Proprio questa mattina hanno ricevuto un messaggio aereo da parte dei fan che li sostengono. Probabilmente, nel corso della puntata, Signorini cercherà di capire cosa sta accadendo tra loro.

Si parlerà, inoltre, del rapporto madre-figlia di Maria Teresa e Guenda. Ha fatto molto discutere il confronto che le due concorrenti hanno avuto nella Casa, durante la scorsa puntata, su quanto accaduto in passato. La Ruta scelse di seguire il suo cuore, lasciando i suoi due figli da soli. A dire la sua ci penserà, durante questa dodicesima puntata, il compagno di Maria Teresa.

Come sempre, Signorini farà sapere ai concorrenti il risultato del televoto. Questa volta a sfidarsi sono Maria Teresa, Elisabetta e Dayane Mello. Non ci sarà, però, nessun eliminato questa sera. Il meno votato andrà direttamente in nomination per il prossimo televoto. Tra le tre, secondo i commenti e le opinioni che il pubblico condivide sui social, a ricevere meno voti da parte dei telespettatori sarà Dayane. La Mello se la giocherebbe con Elisabetta, in questo caso. Le due gieffine, rispetto alla Ruta, hanno un’approvazione minore da parte del pubblico.