Gf Vip, Balotelli in Casa e quarto nuovo concorrente: ultime anticipazioni

Domani andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, per cui è tempo di anticipazioni. Non solo su ciò che succederà domani sera, ma anche per la prossima settimana. Giornalettismo infatti ha svelato che finalmente è arrivato il momento di Paolo Brosio: entrerà al Gf Vip lunedì prossimo. Nella puntata in cui sono previsti gli ingressi dei tre nuovi concorrenti, Brosio pare si sia unito all’ultimo momento e tra pochi giorni potrà iniziare la sua avventura nella Casa.

Brosio sarebbe dovuto entrare sin dalla prima settimana, ma improvvisamente il suo nome è sparito dall’elenco dei concorrenti iniziali. In uno degli ultimi tamponi fatti ai concorrenti, Brosio era risultato positivo al Covid e per questo non è potuto più entrare insieme a tutto il cast. Ha lottato ed è riuscito a guarire, seppure con dei tempi non brevi e aver sofferto abbastanza. Brosio è totalmente guarito, i tamponi hanno dato sempre esito negativo e quindi è pronto a varcare la porta rossa.

Insieme a lui, lunedì prossimo dovrebbero entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Sono questi i nomi in circolazione al momento, ma a proposito dei nuovi concorrenti Signorini ha già in programma di farne entrare tanti altri tra qualche settimana! Come reagiranno gli attuali inquilini della Casa di Cinecittà? I nuovi ingressi potrebbero portare scompiglio in questi giorni in cui le due stanze sembrano aver ricucito lo strappo delle scorse settimane.

Ma ci sono anticipazioni anche per domani sera. Nel promo pubblicitario in onda oggi, infatti, è stata annunciata la presenza di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 5 domani. Inutile dire che il pubblico non abbia reagito benissimo a questa notizia. Su Twitter è partita la contestazione verso il Gf Vip, reo di aver ospitato per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Balotelli a discapito di concorrenti che non hanno ancora avuto modo di ricevere visite o sorprese.

In particolare in tantissimi si sono schierati contro Mario Balotelli ospite al Gf Vip 5 domani sera, e pare entrerà fisicamente nella Casa, perché ci sono per esempio Pierpaolo, Francesco e Patrizia che non hanno ancora ricevuto sorprese. Inoltre Enock ha avuto già modo di parlare con suo fratello altre volte, quindi perché invitare ancora Balotelli? Scopriremo domani sera cosa avrà da dire a suo fratello…

Domani Balotelli nella casa… Il senso di questa cosa? Enock l’ha visto già tre volte che palle #gfvip — El ???? (@Enchalamet) October 22, 2020

Domani Balotelli entra nella casa. Io non vorrei dire, però Enock ha già visto (e interagito con) il fratello varie volte, mentre c'è gente che ancora non ha ancora visto nessuno della propria famiglia. Senza offesa, ma non mi sembra il caso #GFVIP — ???? (@anitasrules) October 22, 2020