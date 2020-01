Gf Vip 4 settima puntata, nomination e nuovi concorrenti: polemiche, liti e scoop

Grande Fratello Vip 4, il riassunto della settima puntata (27-28 gennaio 2020)

Puntata ricca quella di stasera del Grande Fratello Vip 4 con nuovi concorrenti e numerosi confronti. In Casa sono entrati tre ragazzi bellissimi, almeno a detta di Alfonso Signorini, e saranno proprio loro a movimentare un po’ le giornate dei gieffini, un po’ troppo tranquille, diciamocelo, rispetto a quelle delle passate edizioni. Valeria Marini resterà in Casa per una notte dopo essersi confrontata con Antonella Elia e Antonio Zequila per le parole di una settimana fa, e tanto spazio è stato dedicato alle storie personali: pensate soltanto all’incontro di Fernanda col marito oppure all’annuncio di un nuovo confronto tra Pago e Serena, che da lui tra l’altro ha ricevuto una bella sorpresa. Le antipatie tra i concorrenti stanno pian piano venendo fuori: facciamo riferimento soprattutto ad Adriana Volpe e Rita Rusić, anche se presto pure caratteri come quello di Antonella Elia e Andrea Montovoli potrebbero mettere a dura prova i nervi degli inquilini.

Gf Vip 4, i migliori della sesta puntata: Pago preferito tra i preferiti, salvata Carlotta

Il primo dei nominati è stato deciso da un meccanismo spiegato dal Grande Fratello: i coinquilini hanno dovuto fare i nomi dei loro preferiti, e i primi otto hanno dovuto fare a loro volta il nome di una persona da salvare. Il salvataggio è partito da Pago che è stato il preferito dei preferiti, e si è poi proseguito con Michele Cucuzza (in ordine di voto):

Pago ha salvato Antonella; Michele ha salvato Licia; Aristide ha salvato Denver; Adriana ha salvato Paola; Montovoli ha salvato Fernanda; Paolo ha salvato Clizia; Rita ha salvato Barbara; Antonio ha salvato Fabio.

Sono finiti a rischio nomination Carlotta e Patrick; a decidere sul destino di entrambi è stato Pago in virtù del fatto che ha avuto il numero maggiore di voti; il cantante ha scelto di salvare Carlotta Maggiorana e mettere a rischio Patrick Ray Pugliese perché alla fine lui sarebbe dovuto già andare al televoto questa settimana.

Nomination Gf Vip 4: chi rischia l’eliminazione dopo la settima puntata

Le nomination vere e proprie sono state palesi per gli uomini e segrete per le donne: i primi hanno mandato al televoto Montovoli mentre le seconde la Rusić. Qui di seguito le motivazioni:

Le nomination degli uomini: Montovoli a rischio

Paolo ha nominato Fabio perché non parlano molto; Fabio ha nominato Aristide per vendetta; Pago ha nominato Denver perché non si trovano; Aristide ha nominato Fabio perché è “il più estraneo”; Zequila ha nominato Montovoli perché lo provoca; Patrick ha nominato Cucuzza perché non hanno parlato molto; Denver ha nominato Montovoli perché non hanno ancora fatto completamente pace; Cucuzza ha nominato Montovoli perché è “ostile nei suoi confronti”; Montovoli ha nominato Cucuzza per ricambiare le nomination.

Le nomination delle donne: la Rusić a rischio

Paola ha nominato Licia perché è quella con un carattere meno leggibile; Clizia ha nominato Barbara perché ritiene che abbia fatto le sue esperienze e che bisogna dare spazio ad altri; Antonella ha nominato Rita perché “è la regina della casa e la vuole spodestare”; Fernanda ha nominato Clizia perché non hanno mai parlato; Barbara ha nominato Clizia perché si sono messe d’accordo; Rita ha nominato Adriana perché “lancia il sasso e nasconde la mano”; Adriana ha nominato Rita per le parole che le ha sentito dire mentre parlava con Cucuzza; Licia ha nominato Carlotta perché ha meno voglia di stare in Casa; Carlotta ha nominato Rita perché la sente molto fredda nei suoi confronti.

Venerdì sapremo chi uscirà tra Patrick, Rita e Andrea: la nomination sarà molto combattuta perché si tratta di tre nomi molto forti, e, visto che al pubblico viene chiesto chi salvare, le previsioni sono ancora più incerte. Anche questa settima puntata del Gf Vip 4 ci è sembrata ben organizzata; Signorini in realtà paga il fatto che i concorrenti tendono a litigare poco, ma forse dopo aver visto cos’è in grado di scatenare una come Valeria Marini non escludiamo che gli stia balenando l’idea di rimpolpare il cast.