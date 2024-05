GF, Valentina tagliente su Mirko e Perla: “Ma quale amore…”

A 361lounge Valentina Modini, ex gieffina, ha raccontato alcuni retroscena della festa di Vittorio Menozzi. Si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali contro Mirko Brunetti e Perla Vatiero che stanno facendo molto discutere.

La ragazza ha rivelato che durante questo compleanno la coppia non era molto affiatata, anzi pensava più ad essere social e a postare i contenuti per i fan. Secondo lei tra di loro non c’è vero amore, ma cercano di attirare l’attenzione per avere maggiore visibilità. Infatti ha sostenuto che entrambi non hanno mai avuto atteggiamenti affettuosi e che sono sempre stati al telefono.

Mentre i fan Perletti le danno dell’invidiosa, Giselda Torresan, che era lì presente, ha sbugiardato l’amica su X, dicendo che l’unica che era al telefono in effetti era lei. Dove sia la verità non si sa, fatto sta che la Modini ora sta ricevendo una grande shitstorm. Forse per essere stata sincera?

ma la fagiana esattamente che problemi ha con mirko e perla #perletti pic.twitter.com/a0Uhb41KCM — – perletti era (@xxmoody90) May 2, 2024

Non solo, la ragazza non ci è andata leggera sul cambiamento estetico che ha avuto la Vatiero. Recentemente infatti si è fatta il filler alle labbra e la differenza è balzata agli occhi di tutti. Ha espresso di essere contro la chirurgia estetica e di preferire “la bellezza naturale“. Inoltre secondo Valentina, essendo un esempio per le ragazze, Perla non dovrebbe ricorrere al filler. Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, anche lei presente, ha rivelato che più che altro trova incoerente questo cambiamento della giovane che ha spesso criticato sua figlia.

Secondo entrambe “chi disprezza compra“, anzi secondo la Modini è “come la volpe che non arriva all’uva“. La Vatiero non ha risposto a queste critiche dure nei suoi confronti, di certo Valentina non ci è andata leggera anche se poco fa si è trovata sorpresa dai commenti negativi che sta ricevendo dai fan Perletti.

La festa di Vittorio Menozzi crea ancora polemica

Sabato 27 aprile l’ex gieffino ha festeggiato il compleanno in una discoteca di Parma. Con l’occasione ha invitato tanti ex coinquilini. Tra presenti e assenti inaspettati, certamente questa festa ha fatto molto parlare.

In particolar modo nessuno si sarebbe mai aspettato che Beatrice Luzzi non ci fosse. Soprattutto dopo le dichiarazioni bellissime di Menozzi, dove l’ha definita “insostituibile”, tutti si sono domandati il perché della sua assenza. Poi Valentina, sempre a 361lounge, ha chiarito che in realtà l’attrice non è stata invitata. Ciò ha lasciato perplessi i fan, tanto che poi la giovane ha fatto dietrofront spiegando che si era sbagliata.

Un’altra assenza che ha fatto discutere è stata quella di Anita Olivieri e Alessio Falsone. Non c’è mai stata grande amicizia con Vittorio, ma il ragazzo ha chiarito che, anche se avesse ricevuto l’invito, non ci sarebbe andato. Secondo lui il modello è rancoroso “per il palo preso da Anita”.