GF torna il sabato sera: così Signorini sfrutta la pausa di ‘Ballando’

Il Grande Fratello ci riprova al sabato sera. Lo scorso 23 novembre, il reality condotto da Alfonso Signorini era andato eccezionalmente in onda di sabato, tentando di sfidare Ballando con le stelle dopo la finale di Tu si que vales. Il risultato, prevedibilmente, è stato un disastro. Il programma di Canale 5 non ha avuto scampo contro lo show di Milly Carlucci, fermandosi ad un deludente 14,7% di share contro il 26,8% e i 3.446.000 spettatori di Rai 1. Un altro duro colpo per Signorini, considerando che quest’edizione del Grande Fratello è tra le meno seguite di sempre. Come se non bastasse, nella puntata successiva di martedì 26 novembre, gli ascolti sono crollati ulteriormente, toccando addirittura il 13% di share.

A seguito di questi risultati disastrosi, si è deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello, lasciando il sabato sera al concerto evento de Il Volo – Tutti per uno. Tuttavia, anche questa scelta non ha portato grandi risultati, fermandosi al 13% di share contro il 29% registrato da Ballando con le Stelle. Le cose sono migliorate lo scorso lunedì, 2 dicembre, quando il reality di Canale 5 ha mostrato segni di ripresa, raggiungendo il 17% di share. Inoltre, per salvare l’edizione, si vocifera che la produzione stia puntando su un colpo di scena: il ritorno nella Casa di due storiche ex gieffine, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

A seguito di questo sorprendente rilancio, Mediaset sembra pronta a riproporre il doppio appuntamento del Grande Fratello, con una nuova puntata in programma sabato 7 dicembre. Sebbene Alfonso Signorini non abbia fatto annunci ufficiali durante la diretta di lunedì, il portale Bubinoblog.it ha anticipato che il reality tornerà sabato, sostituendo il concerto de Il Volo. Tuttavia, sempre secondo il portale, il doppio appuntamento sarebbe temporaneo, poiché dalla settimana successiva il programma dovrebbe tornare solo alla consueta collocazione del lunedì.

La decisione di trasmettere il Grande Fratello due volte questa settimana non è casuale. Sabato 7 dicembre, infatti, Ballando con le Stelle non andrà in onda, lasciando spazio alla tradizionale serata dedicata alla Prima della Scala di Milano. L’evento inizierà alle 17:45 e sarà condotto da Milly Carlucci, affiancata da Bruno Vespa, mentre dalle 22 sarà trasmesso il film Cyrano. Alfonso Signorini ha quindi colto l’occasione per sfruttare questa pausa, evitando lo scontro diretto con lo show di Rai 1. Una scelta chiaramente strategica, considerando che il Grande Fratello non tenterà di affrontare il colosso di Ballando nella seconda semifinale di sabato 14 dicembre.