GF, Tommaso shock verso Mariavittoria: il web insorge (video)

Nella Casa più spiata d’Italia ultimamente si stanno ridefinendo gli equilibri e, tra coppie scoppiate e amori che stanno per nascere, gli unici che sembrano aver resistito a questo uragano sentimentale sembrano essere Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I fans del reality show condotto da Alfonso Signorini però non sono molto convinti di questo rapporto che, stando a quanto affermato da alcuni telespettatori, sembra essere un po’ forzato.

Sopratutto nell’ultimo periodo infatti, a molti è parso che sia solamente più Tommaso a volere questa sorta di relazione con Mariavittoria e che, allo stesso tempo, la Minghetti non sia poi così tanto convinta. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe poi il fatto che, stando a quanto si dice ultimamente, la ragazza potrebbe essere ancora legata a Franchi solamente per via di un segreto che nasconderebbe proprio l’idraulico.

Nelle ultime ore però, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un gesto di Tommaso nei confronti di Mariavittoria. Un comportamento che ha sollevato un vero e proprio polverone e scatenato l’ira dei telespettatori, che hanno iniziato a chiedere a gran voce l’esclusione del gieffino dal gioco.

Il gesto di Tommaso

Poche ore fa al Grande Fratello è andata in onda una scena che ha fatto letteralmente rabbrividire i fans della trasmissione: Tommaso, nel corso della notte appena passata, si è infatti arrabbiato moltissimo con Mariavittoria solamente perché, nonostante fosse molto tardi, lei non si era ancora preparata per andare a dormire con lui.

Un atteggiamento molto strano, come sottolineato anche dalla stessa Minghetti che, chiacchierando con Shaila Gatta, ha affermato di trovare Tommaso molto appiccicoso ultimamente. Ma non è finita qui perché, sempre stando a quanto affermato da Mariavittoria, Franchi avrebbe anche assunto il comportamento tipico di “un marito” nei suoi confronti, aspettandola per andare a dormire o pretendendo di dividere lo stesso letto.

Inoltre, Tommaso, da quando la Minghetti si è avvicinata un po’ di più ad Alfonso D’Apice, sembra aver quasi sviluppato una gelosia ossessiva nei confronti della gieffina, arrivando anche a gesti come quello al quale hanno assistito questa notte i telespettatori.

“Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale“, sono state le parole piene di rabbia pronunciate dal gieffino dopo aver strattonato la Minghetti prendendola per un braccio.

Insomma, un comportamento decisamente possessivo e non rispettoso nei confronti della gieffina, nonché potenzialmente pericoloso dal momento che si fa portatore di un messaggio completamente sbagliato.

Ecco quindi che, difronte all’ennesima mancanza di rispetto, nelle ultime ore il pubblico del reality show si è scagliato contro Franchi e la produzione del Grande Fratello, chiedendo che, almeno questa volta, vengano presi provvedimenti e si punisca l’atteggiamento, definito da molti tossico, del gieffino.

Le reazioni del pubblico

Come anticipato, il gesto a dir poco shockante di Tommaso Franchi ha scatenato una vera e propria bufera sui social: la grande maggioranza dei telespettatori infatti, nelle ultime ore, ha iniziato a chiedere a gran voce la squalifica del gieffino.

“Siamo stanchi di continuare ad assistere a questo tipo di comportamenti di questo concorrente che voi vi ostinate a elogiare e proteggere, dovete prendere dei provvedimenti subito!”, “I comportamenti di Tommaso Franchi sono da condannare. Io sono senza parole” e “L’ha presa con forza, le ha fatto storia perché non si è lavata i denti, non si è struccata e non si è messa nel letto con lui a leggere…[…] si sta esagerando e bisogna fermare Tommaso”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai telespettatori a dir poco indignati di fronte a determinate scene.

Tuttavia, alcuni si sono anche schierati dalla parte di Franchi, cercando di difendere il suo atteggiamento: “Non si possono scambiare delle premure per delle molestie. Non si può scambiare una banale discussione tra due ragazzi che si stanno conoscendo per violenza. Alimentate odio inutile!”.

A questo punto non resta da fare altro che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, in programma per lunedì 30 dicembre, per sapere se Alfonso Signorini e le sue due opinioniste toccheranno l’argomento e, soprattutto, se verranno effettivamente presi dei provvedimenti nei confronti di Tommaso. Il pubblico però, al momento, non è molto fiducioso, dati i precedenti di Lorenzo Spolverato e di Giglio.