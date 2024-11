Grande Fratello, si va verso la squalifica per Spolverato: i motivi

L’avventura di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello potrebbe concludersi tra poche ore. Il modello, di recente, ha assunto, secondo molti utenti, atteggiamenti aggressivi e oltre il limite. A quanto pare, anche per i vertici del reality show, tra cui Alfonso Signorini, avrebbe avuto comportamenti non in linea con lo spirito del gioco. Per questo si starebbe valutando addirittura la squalifica del concorrente. A renderlo noto è Agent Beast, profilo di X da sempre informato sui retroscena del GF.

“Comportamento considerato irrispettoso o lesivo nei confronti degli altri concorrenti. Valutazione su Lorenzo entro 48 ore. Intervento di Alfonso Signorini, queste le primissime indiscrezioni”. Così in un ‘cinguettio’ su X Agent Beast. Negli ultimi giorni il modello ha, in effetti, manifestato comportamenti alquanto discutibili, per usare un eufemismo. Prima ha litigato in modo furibondo con Helena Prestes, utilizzando toni aggressivi al punto tale da essere ripreso anche da Shaila Gatta. Così pure l’ex velina ha bisticciato con il giovane che ha confermato di essere andato sopra le righe, ma dall’altra parte ha sostenuto che la brasiliana “se lo è meritato” perché, a sua detta, aveva detto falsità sul suo conto. In particolare, Spolverato è andato su tutte le furie perché Prestes ha sussurrato che lui sarebbe geloso di lei.

Ci sono poi state le esternazioni del modello contro Javier Martinez. Anche in questo caso Spolverato l’ha fatta fuori dal vaso. Conversando con Shaila ha tuonato: “A me le cose in faccia non le dice, ha paura. Ho più conferme. Pis***za. Mamma mia, se lo becco…”. E ancora: “Ho sognato che lo menavo. In questi giorni non lo posso vedere, assurdo. Non so perché”. Ora non resta che attendere quali decisioni prenderà il Grande Fratello che, come è noto, negli ultimi anni è diventato molto meno tollerante. Una svolta voluta dal numero uno di Mediaset, ‘sua maestà’ Pier Silvio Berlusconi. Il manager è stato chiarissimo: stop al trash e a situazioni volgari, aggressive e di estrema maleducazione.

Alla luce di ciò, la permanenza o meno nel reality del modello verrà decisa nelle prossime 48 ore. Le ipotesi su come finirà la faccenda sono principalmente due: Alfonso Signorini si limiterà a una strigliata con i fiocchi ma senza provvedimenti drastici oppure arriverà la squalifica, che, tra l’altro, è richiesta da ore a gran voce sui social da tantissimi telespettatori affezionati alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia