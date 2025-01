GF, Tommaso sbugiarda Luca: “Cosa facevi nel letto di Jessica”

Luca Calvani fuori di sé al Grande Fratello. Dopo la puntata di mercoledì, 8 gennaio, l’atmosfera tra i concorrenti è a dir poco tesa. Ricordiamo che, a causa dei litigi e aggressioni avvenuti durante la settimana, Alfonso Signorini è entrato nella Casa più spiata d’Italia per rimproverare tutti gli inquilini, dando a tre di loro un provvedimento disciplinare. Difatti, Alfonso e gli autori hanno deciso di mandare Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi in nomination d’ufficio. Jessica, però, non ha accettato questa sanzione, accusando il programma di proteggere Helena e decidendo di abbandonare in segno di protesta.

L’eliminazione di Jessica ha scioccato molti gieffini, in particolare Mariavittoria Minghetti, che era molto legata alla cantante. Durante una discussione, Mariavittoria ha puntato il dito contro Luca Calvani, un tempo grande amico di Jessica, ma che negli ultimi tempi si era apertamente schierato dalla parte di Helena, abbandonando la cantante. Quando la 31enne romana, ha sottolineato a Luca che la Morlacchi, nonostante tutto, è una brava persona, l’attore ha perso il controllo, arrivando ad urlare contro di lei: “Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca*zo! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto”.

Mariavittoria, ancora scossa dalla scena, si è sfogata duramente contro Amanda Lecciso. Ma non è finita lì. Luca ha poi avuto da ridire anche con Tommaso Franchi, il fidanzato di Mariavittoria. L’attore ha iniziato a sbraitare contro Tommaso, accusandolo di fare troppo rumore durante le prove di recitazione. Tommaso, però, non ha accettato quei toni e ha sbottato, tirando fuori una rivelazione inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Era meglio quando ti facevi le seg*e nel letto di Jessica”.

A quanto pare, Luca non si è accorto della provocazione di Tommaso, ma il pubblico da casa non se l’è affatto lasciata sfuggire. Questo ha fatto subito riemergere la discussione sulla fine dell’amicizia tra Calvani e Jessica, aiutando a comprendere meglio la rabbia della cantante nei suoi confronti. Nel frattempo, Mariavittoria ha rincarato la dose con alcune insinuazioni sulla vicenda. Dopo il litigio con Luca, ha infatti dichiarato: “Ma fatti un par di cavoli tuoi. E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto”.

Dunque, cos’è successo realmente tra Jessica e Luca? La verità resta un mistero ma chissà se ora, una volta fuori dalla Casa, la Morlacchi deciderà finalmente di parlare una volta per tutte.