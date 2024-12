GF, Jessica: “Se dico delle cose darei molto fastidio”, c’entra Luca

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della serata c’è stato un confronto tra due concorrenti, nello specifico Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Dopo il loro faccia a faccia, il quale non ha portato i risultati sperati, la gieffina si sarebbe abbandonata ad alcune confessioni con la coinquilina Pamela Petrarolo e c’entrerebbe proprio Luca. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Come sempre all’interno della Casa del Grande Fratello si vengono a creare diverse dinamiche tra i coinquilini: simpatie, antipatie, talvolta addirittura amori. Chi aveva legato tantissimo in quest’ultima edizione erano sicuramente Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Il loro rapporto, tuttavia, si è improvvisamente incrinato in seguito all’avvicinamento del gieffino ad un’altra concorrente, ovvero Helena Prestes, che avrebbe scatenato la gelosia dell’ex cantante dei Gazosa. Nella puntata del reality andata in onda ieri sera su Canale 5 Jessica e Luca hanno avuto un confronto che tuttavia non ha portato i risultati sperati. Ieri notte, difatti, Morlacchi si è sfogata con un’altra coinquilina, Pamela Petrarolo delle Non E’ La Rai, proprio in merito a quanto avvenuto con Calvani.

Lo sfogo di Jessica Morlacchi

Già nel blocco pubblicitario, così come riportato da Biccy, la gieffina si sarebbe abbandonata ad una frase che lascerebbe intendere sappia qualcosa in più in merito a Luca ed un altro concorrente del Grande Fratello di cui non ha rivelato il nome. Nello specifico avrebbe detto: “Qui la figuraccia la fa lui e… una persona che sto proteggendo”. Anche nel suo sfogo con Pamela, riportato sempre da Biccy, Jessica avrebbe affermato che in un momento di rabbia potrebbe rischiare di rivelare delle cose che non deve in merito al gieffino e quest’altra misteriosa persona. Che la Morlacchi stia quindi nascondendo qualcosa che riguarda Luca ed un altro concorrente? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate del Grande Fratello.

Intanto queste sono le parole di Jessica a Pamela, riportate da Biccy:

Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più. O meglio, avere un rapporto civile. Da oggi il rapporto sarà ‘buongiorno, cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a cena? Adesso per evitare qualsiasi tipo di situazione io disinnesco tutto e torno quella di sempre. E non ha senso nemmeno parlare di quella cosa. Io poi ho sempre rispettato il suo compagno Alessandro. Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera a lasciare la Casa è stato Stefano Tediosi.