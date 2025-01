GF, Jessica Morlacchi: cosa non si è visto, tappa in studio rifiutata

Cosa stia diventando il Grande Fratello è difficile da dire. Il reality show, negli ultimi anni, quelli segnati dalla conduzione di Alfonso Signorini, sotto certi punti di vista è andato alla deriva. Liti sempre più volgari, situazioni spinte oltre il milite della decenza, concorrenti che inscenano teatrini a cui manco loro stessi credono. L’ultima brutta pagina del programma è stata scritta nella diretta in prime time su Canale 5 dell’8 gennaio: Jessica Morlacchi, in aperta polemica con le decisioni prese dai vertici, ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia senza nemmeno passare dallo studio. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, grazie a una segnalazione di una persona che ha sostenuto di essere stata presente nel pubblico in studio, hanno svelato un interessante retroscena.

Il retroscena sull’addio al Grande Fratello di Jessica Morlacchi

Per chi segue lo show i fatti sono noti: Helena Prestes ha litigato in modo feroce nei giorni scorsi sia con Ilaria Galassi sia con la Morlacchi. Verso quest’ultima, senza colpirla, ha scagliato contro acqua bollente e un bollitore dopo essere stata provocata. Cosa ha deciso il programma? Di Mandare le tre donne in nomination d’ufficio e di affidare al televoto la loro permanenza o meno nel gioco. Morlacchi, che voleva la squalifica della Prestes, ha scelto di tirarsi fuori dalle dinamiche, ritirandosi. Cosa è accaduto subito dopo la sua uscita? Ecco cosa ha rivelato una fonte che afferma di aver fatto parte del pubblico presente nello studio della trasmissione:

“Ieri Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all’ultimo minuto. Ma appena l’hanno presa dalla Casa per portarla in studio, lei si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa sua. Anzi, ha detto che si rivolgerà al suo avvocato per capire meglio la situazione. Non so cosa stia succedendo, ma sembra che ci sia qualcosa sotto”.

In effetti Morlacchi non è transitata dallo studio. Laddove l’indiscrezione dovesse trovare conferma, vorrebbe dire che Jessica avrebbe intenzione di smarcare completamente la sua immagine dal reality di Canale 5. D’altra parte, nello scontro avuto con Signorini dopo aver annunciato la sua volontà di andarsene, ha sottolineato in modo netto di non sopportare più il contesto del gioco, oltre ad aver dichiarato di essersi sentita “presa per il c**o”.

Inoltre ha spiegato che era da giorni che maturava l’idea di fare i bagagli, ancor prima della litigata furibonda con Helena Prestes. Tale versione è anche stata confermata da Eva Grimaldi che nella notte, ad abbandono già accaduto, ha riferito ad altri inquilini che l’insofferenza di Jessica aveva radici lontane e non soltanto per quanto avvenuto nella Casa negli ultimi giorni.