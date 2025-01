GF ritiro Jessica, tutti i motivi. Nikita-Helena: la verità sul rapporto

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. Tra questi uno è stato sicuramente il ritiro di una delle concorrenti. Jessica Morlacchi ha difatti deciso di abbandonare anticipatamente la Casa. Intanto un ex volto del reality, Nikita Pelizon, ha parlato della natura del suo rapporto con Helena Prestes. L’ex gieffina ha espresso anche un suo parere in merito a Zeudi Di Palma.

Ritiro di Jessica Morlacchi: i motivi spiegati da Eva Grimaldi

Quest’ultima edizione del Grande Fratello sta regalando grandi sorprese ai telespettatori. Anche la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 non è stata esente da colpi di scena. Uno di questi è stato il ritiro di una delle concorrenti, Jessica Morlacchi. Quest’ultima ha deciso di abbandonare dopo essere venuta a conoscenza di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti che la mandava al televoto insieme a Helena Prestes ed Ilaria Galassi. Eva Grimaldi ha tuttavia svelato qualche retroscena in merito ai motivi che avrebbero potuto portare la gieffina a lasciare la Casa.

Come riportato da Biccy, Grimaldi avrebbe affermato di aver parlato con Morlacchi senza microfono e dietro il suo ritiro ci sarebbero anche altre motivazioni. Nello specifico quella di ieri sera sarebbe stata semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo quello che Jessica avrebbe riportato ad Eva, difatti, l’intenzione di abbandonare il reality era già stata maturata prima di Natale. A scatenare il tutto sarebbe stata la mancanza di casa e dei propri affetti.

Nikita Pelizon sul rapporto con Helena Prestes ed il giudizio su Zeudi Di Palma

Altra grande protagonista della puntata di ieri sera è stata Helena Prestes, ultimamente al centro dell’attenzione per delle discussioni sia con Jessica Morlacchi che con Ilaria Galassi. La modella brasiliana è molto amica di un ex volto del Grande Fratello, Nikita Pelizon, durante il suo percorso nella Casa le ha sempre espresso la propria vicinanza prendendo le sue difese. L’ex gieffina ha recentemente parlato della natura del loro rapporto, spiegando come veda Prestes come una sorella scelta. Pelizon ha anche espresso il proprio parere su Zeudi Di Palma. Stando a quanto riportato da Biccy, Nikita non vede in Zeudi della sincerità e pensa non sia davvero amica di Helena.