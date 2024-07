GF, svelate sul web data d’inizio e cadenza settimanale: le info

E’ da poco terminata l’ultima edizione del reality show di Mediaset, il Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. E’ tuttavia già da un po’ che si parla della prossima, per la quale sono già iniziati i casting. Numerose sono state le voci diffuse sul web circa i possibili partecipanti e qualcuno ha addirittura parlato di ritorni di ex concorrenti. Oggi sono state svelati anche la presunta data d’inizio della nuova stagione del programma ed i giorni della settimana in cui dovrebbe andare in onda. Scopriamo quali dovrebbero essere e chi ha diffuso la notizia.

Neppure il tempo di terminare che i fan del Grande Fratello già sono in attesa della prossima edizione. Poco fa, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato quando potremo vedere nuovamente in onda il programma. Il reality show di Canale 5 dovrebbe tornare a settembre. La prima puntata, stando a quanto dichiarato da Venza, dovrebbe essere trasmessa precisamente il 16 settembre. Oltre alla data d’inizio, l’esperto di gossip ha anche svelato con quale frequenza settimanale potremo seguire il programma. Le puntate verranno trasmesse due volte a settimana, esattamente il lunedì ed il giovedì sera.

Qui di seguito la storia pubblicata oggi su Instagram da Amedeo Venza a riguardo:

Tuttavia ancora non c’è nulla di certo. Non ci sono difatti state delle dichiarazioni ufficiali in merito all’inizio della prossima stagione del Grande Fratello da parte degli autori del programma oppure di Mediaset.

I possibili ritorni

Nelle ultime settimane si è parlato molto anche dei possibili concorrenti della prossima stagione del reality show. Sono già iniziati i casting per scegliere i prossimi coinquilini, ai quali ha preso parte anche un protagonista dell’ultima edizione. Giuseppe Garibaldi è stato difatti scelto per aiutare con i provini. Stando ad alcune indiscrezioni, tra i possibili nuovi abitanti della casa più famosa d’Italia potremmo rivedere dei volti già noti al programma. Si è parlato nello specifico della vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani. Quest’ultima ha tuttavia smentito la sua partecipazione. Stando ad altre voci potrebbero invece tornare diversi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip e Margherita Zanatta.