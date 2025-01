GF, Stefania Orlando e Iago sempre più vicini: “C’è affinità ma…”

Stefania Orlando e Iago Garcia nuova coppia? Fin da quando gli inquilini del Grande Fratello sono stati informati del ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati, la tagliente gieffina non ha nascosto che le sarebbe molto piaciuto conoscere Iago, uscito prima che lei facesse il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Alla fine, l’attore spagnolo ha avuto una seconda chance, vincendo il televoto e tornando ufficialmente in gara. Da quel momento, tra i due è nata una sintonia particolare, evidenziata anche da Alfonso Signorini nelle ultime puntate del reality.

Nelle ultime dirette del GF, sono andati in onda alcuni confessionali in cui Stefania ha detto senza troppi filtri di trovare Iago un uomo molto bello e affascinante. E a quanto pare, il feeling è reciproco, perché anche lo spagnolo ha speso belle parole per lei. Durante la puntata di lunedì 27 gennaio, poi, i due si sono lasciati andare ad un ballo super passionale, lasciando trasparire tutta la loro alchimia. Subito dopo, Signorini ha svelato che anche Ilaria Galassi ha mostrato un certo interesse per Iago, dando vita ad un simpatico triangolo.

Stefania Orlando e Iago Garcia tra tenerezze e confessioni: dettagli

Ma, com’è ora la situazione in Casa tra i due inquilini? Ebbene, Stefania e Iago continuano ad essere sempre più vicini, tra abbracci, carezze e persino qualche mano intrecciata. Tuttavia, nonostante le speranze dei fan, sembra proprio che tra loro non ci sarà nulla di più di una bella amicizia. Mentre erano accoccolati sul divano, hanno chiarito che, per quanto il programma cerchi di spingere su un possibile flirt, tra loro non succederà niente.

“Siamo amici. Quella direzione romantica che vogliono prendere è sbagliata. Siamo galanti, però un’altra cosa è essere innamorato. Secondo me stiamo scoprendo una connessione mentale e spirituale che va benissimo, però la coppia è un’altra cosa”, ha detto l’ex volto de Il Segreto. “Esatto, mettiamolo in chiaro. C’è solo un’affinità”, ha replicato Stefania, concordando pienamente con il coinquilino.

Le loro dichiarazioni, però, stonavano con le immagini che li ritraevano abbracciati o intenti a parlarsi a pochi centimetri di distanza. Proprio per questo, molti spettatori non hanno ancora messo da parte le speranze, continuando a fantasticare su una possibile storia d’amore tra loro. A questo punto, non resta che attendere e vedere come si evolverà il loro rapporto nella Casa più spiata d’Italia.