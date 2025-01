GF 26° puntata: nominati, eliminato, fuori un pezzo “di Serie A”

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 26esima puntata del Grande Fratello 2024/2025 ricordando che oggi si celebra in Italia il Giorno della Memoria, per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico. Dopo di che, il conduttore ha dato il via al gioco con i sei concorrenti al televoto, uno dei quali stasera è stato eliminato. Ma il gioco è iniziato quando nella Mistery c’è stato un confronto tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Il primo blocco è stato caratterizzato proprio da queste prime tensioni.

Helena continua ad avere il sostegno del pubblico, mentre Zeudi nella sua scalata sta perdendo drasticamente consensi. Javier, intanto, resta in piedi. Signorini ha poi annunciato i primi due concorrenti salvi al televoto, Lorenzo e Amanda. Per la Lecciso è arrivata una graditissima sorpresa, dopo un recap sui momenti di tensione che sta vivendo nella Casa. Amanda ha riabbracciato la nipote Jasmine Carrisi, la quale ha preso prontamente le sue difese, sostenendola.

La pace è tornata ufficialmente tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al GF. I due, che fino a qualche giorno fa non potevano neanche guardarsi negli occhi, hanno finalmente ritrovato il modo di riabbracciarsi e ridere insieme. Tra le lacrime, Jessica e Luca hanno dimostrato di volersi molto bene stasera, dopo il chiarimento avvenuto in questi giorni. Per Calvani questa è la dimostrazione che c’è un grande bene tra loro. Dopo questa riconciliazione, il gieffino ha potuto parlare al telefono con sua figlia Bianca. Anche in questo caso, Calvani non ha trattenuto le lacrime.

Grande Fratello: Stefania un passo avanti a Shaila, Calvani eliminato

Ovviamente, non poteva mancare lo spazio per un confronto tra Shaila e Stefania Orlando. L’umiltà non è il punto di forza della ballerina, questo è certo. Stefania con classe l’ha ribadito, facendo presente di aver ricevuto comunque le scuse di Shaila. Entrambe restano nella propria posizione. Ed ecco che è arrivato il momento per Maria Teresa Ruta di ritentare nella Casa come nuova concorrente. Come Stefania, lei proviene da un’edizione amatissima del GF Vip, la quinta. Ed è proprio durante quella stagione che la Orlando e Maria Teresa hanno stretto un legame che ha conquistato il pubblico.

Per entrambe è stato emozionante stasera ritrovarsi di nuovo nella Casa. Andando avanti con la puntata, Signorini ha fatto notare che Bernardo, Chiara ed Emanuele hanno avuto qualcosa da ridire su alcuni veterani in questi giorni. In particolare, il primo ha attaccato Lorenzo Spolverato, dichiarando che non si lascia incantare da lui. Non solo, Bernardo si è detto certo che sia un ottimo concorrente. Allo stesso tempo, però, Bernardo appare più tranquillo e chiede anche scusa a Lorenzo, cosa non apprezzata da Signorini che avrebbe preferito uno scontro acceso.

Quando Calvani è intervenuto, Spolverato ha tuonato: “Ma basta, tu hai già avuto il tuo blocco, ora c’è il mio”. Questo porta Signorini a non riuscire a trattenere le risate. Finalmente è arrivato il momento del verdetto. Prima di svelare il nome dell’eliminato, Alfonso ha annunciato che Stefania è stata salvata al televoto dal pubblico. Non solo, Signorini le ha permesso di godersi un ballo romantico con Iago Garcia. A questo punto, il conduttore ha permesso ai due concorrenti rimasti in bilico di fare un bilancio sui mesi trascorsi nella Casa.

Dopo di che, è arrivato il verdetto: l’eliminato della 26esima puntata del GF è Luca Calvani con il 7.7% (Lorenzo 26.1%, Shaila 20,56%, Iago 18,43%, Stefania 13,79% e Amanda 13,42%). Un’eliminazione sofferta, in quanto l’attore è stato una presenza fissa nella Casa da mesi e non sono, pertanto, mancante le lacrime e l’amarezza.

GF: con Calvani va via una parte del gioco, chi è finito al televoto

Sono entrati nella Casa gli altri due nuovi concorrenti, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Dopo di che, Calvani è approdato nello studio di Canale 5, dove ha ammesso che questa esperienza è stata più complicata rispetto a quella che ha vissuto a L’Isola dei Famosi, dove ha vinto. “Lui è stato un concorrente di Serie A, avrei voluto averlo nella mia edizione. Per esperienza personale, ti dico che questo è il momento giusto per tornare a casa”, ha affermato Beatrice Luzzi. Signorini ha ribadito che la Casa ha perso un pezzo fondamentale.

In effetti, Calvani è stato un grande protagonista di questa edizione, tra alti e bassi tra i commenti del pubblico. Per Lorenzo e Shaila è stato facile. I loro fan hanno diviso equamente i voti, portandoli alla vittoria di questo televoto. Ma c’è anche da dire che gli altri telespettatori hanno diviso i loro voti tra Iago, Shaila, Stefania, Amanda e Luca. Un dato da non sottovalutare, anche perché Garcia è poco più sotto rispetto ai due innamorati e, in particolare, a Shaila.

Sono iniziate le nomination della 26esima puntata del GF, che hanno portato al televoto: Helena, Amanda, Bernardo, Eva, Chiara e Ilaria.