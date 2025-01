GF, Amanda asfalta il ‘gruppetto’: Jasmine Carrisi un uragano

Come merita, Amanda Lecciso è al centro della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 gennaio. La sorella di Loredana Lecciso è entrata in punta di piedi in quella Casa e nel tempo si è ritagliata un posto da protagonista. Infatti, oggi è una dei concorrenti più apprezzati. Non si nasconde dietro a un dito e, senza crearsi alcuna love story, è riuscita a conquistare il sostegno di tantissimi telespettatori. Per la sua schiettezza e il suo essere chiara nello schierarsi, Amanda si è ritrovata anche dei nemici nella Casa più spiata d’Italia.

Da quando si è avvicinata a Helena Prestes, anche lei protagonista di questa puntata, ha attirato commenti negativi da parte di alcuni suoi coinquilini. In particolare, Shaila Gatta non perde mai l’occasione di scagliarsi contro di lei. “Se dopo quattro mesi pensano questo, continuassero a pensarlo”, tuona la Lecciso, non appena riceve attacchi da Shaila, la quale la invita a farsi qualche domanda sul suo comportamento. Sostengono la ballerina Mariavittoria e Pamela.

Proprio sulla Minghetti, Amanda ha qualcosa da dire. Quest’ultima la accusa di aver preteso da lei dei passi avanti, senza farne nessuno lei. “A volte le parole che escono dalla bocca sono in realtà quelle che vi definiscono”, così la Lecciso stronca il gruppetto che si schiera contro. Anche Eva Grimaldi si scaglia contro Amanda, ritenendo che stia un po’ illudendo Maxime. La Lecciso assicura di essere sempre stata chiara con il gieffino, a cui ha ribadito più volte di volere solo un’amicizia. Lo stesso Maxime nega le accuse della Petrarolo, dicendo di non essere mai stato illuso da Amanda.

Intervengono anche Javier e Calvani in difesa della Lecciso. “Questo accanimento verso Amanda è incomprensibile”, afferma Beatrice Luzzi dallo studio. Signorini poi corre da Jasmine Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, con cui Amanda ha un rapporto tra sorella/amica, anzi che come zia e nipote. La giovane è pronta a prendere le parti della gieffina, dopo aver confermato che la ama con tutta sé stessa. “Faccio fatica a scegliere, ma più di tutti Mariavittoria”, afferma Jasmine. Ed ecco che arriva il momento per lei di raggiungere sua zia nel salotto della Casa:

“Hai un’eleganza eccezionale. Non ho poi una vita sociale da quando sei dentro la Casa. Sono una tua fan”

Jasmine e Amanda si abbracciano con tanta emozione e mostrano che hanno lo stesso tatuaggio sul polso. “Per convincere Albano a farglielo fare non sai quanto ci ho messo”, racconta la Lecciso. A questo punto, si torna alle tensioni. Jasmine ha modo di parlare con Mariavittoria faccia a faccia. La Carrisi parte subito:

“Inizio io? Per me Mavi – non sono qui per litigare, ma per vedere lei – sei stata una grande delusione. La pugnalavi alle spalle. Già da qualche mese. Secondo me, Mariavittoria non è stata coerente, corretta e vera. Questo è quello che ho visto”

Mariavittoria assicura di voler bene ad Amanda e che dentro le Casa le emozioni, come anche i rapporti, si vivono in modo differente. Jasmine consiglia a sua zia di allontanarsi dalla Minghetti. “Da spettatrice non mi piacciono i tuoi atteggiamenti. Ma sei sempre stata coerente con mia zia, questo lo devo dire”, così invece la Carrisi inizia il brevissimo confronto con Shaila Gatta. Il momento dura poco, in quanto tra le due non si accende alcun dibattito. Jasmine riesce a tenere il passo abbastanza bene, tanto che Signorini sembra sognare di vederla come concorrente.