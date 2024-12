GF, squalifica in vista per un gieffino? Chi potrebbe essere (rumor)

Pochi minuti fa Biagio D’Anelli, appassionato di gossip che fu a sua volta un gieffino nel 2022, ha lanciato una vera e propria bomba. Sul profilo Instagram di D’Anelli è infatti comparso un breve video nel quale l’esperto di gossip ha regalato ai suoi followers una grande anticipazione sulla prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 2 dicembre. A quanto pare la permanenza di qualcuno nella Casa più spiata d’Italia verrà messa in discussione. Al momento però non è dato sapersi di chi si tratti, né se sia una donna o un uomo, motivo per il quale tra i fans del reality show è già partito il toto-nomi.

Il GF prende provvedimenti

La domanda del giorno pare essere proprio questa: chi sarà a essere mandato via dalla Casa nel corso della prossima puntata del Grande Fratello? Pare proprio che, come affermato anche da Biagio D’Anelli nel breve video nel quale ha dato la succulenta anticipazione ai suoi followers, dopo settimane di critiche da parte dei telespettatori per i comportamenti poco ortodossi dei gieffini, la produzione abbia deciso di ascoltare il pubblico sovrano e prendere provvedimenti contro qualcuno.

Per il momento si tratta solamente di un’indiscrezione, ma i telespettatori hanno le idee chiare. Ecco quindi secondo loro chi potrebbe essere costretto a fare le valigie e dire addio per sempre al reality show.

Chi verrà squalificato dal gioco?

Rispondere a questa domanda non è facile: sono infatti molti i gieffini che nelle ultime settimane sono stati al centro della bufera per atteggiamenti o dichiarazioni non proprio consoni all’ambiente in cui si trovano. I telespettatori però, dopo essere venuti a conoscenza dell’anticipazione di D’Anelli, sembrano non avere dubbi a riguardo e, a giudicare dai commenti sotto al suddetto post, sarebbero solamente due i candidati all’espulsione dal gioco.

Primo tra tutti Lorenzo Spolverato che, da quando è entrato nella Casa ne ha fatta una più del diavolo. Sono ormai settimane che, con cadenza quasi quotidiana, non si fa che parlare degli scivoloni commessi dal modello milanese nei confronti della compagna, Shaila Gatta, o degli altri inquilini della Casa. Proprio per questo, negli ultimi giorni il pubblico ha continuato a chiedere a gran voce la squalifica del gieffino: una misura che servirebbe ovviamente anche per dare il buon esempio.

La seconda opzione è Giglio: anche il parrucchiere originario di Reggio Emilia è attualmente annoverato tra coloro che dovrebbero essere squalificati dal Grande Fratello. A motivare la richiesta del publico sarebbe soprattutto una gran brutta uscita del gieffino su Helena Prestes, che pare ormai essere stata presa di mira da quasi tutti i coinquilini.

Insomma, il pubblico spera di vedere uno dei due fare le valigie nel corso della prossima puntata del Grande Fratello: in effetti tutti commettono errori ma è giusto pagare per le proprie azioni. In ogni caso, nonostante secondo i telespettatori entrambi meritino di uscire dalla Casa, molti sono convinti che a fare le spese del suo comportamento sarà solamente Giglio. Lorenzo pare infatti essere “protetto” sia dal conduttore che dalle due opinioniste, che più volte nel corso delle ultime puntate hanno cercato di giustificare il suo comportamento.

Perché non Lorenzo?

Sul motivo di tale “protezione” ci sono svariate teorie ma la più gettonata rimane questa: Spolverato continua a essere uno dei pochi gieffini a creare dinamiche nella Casa e a catturare l’attenzione del pubblico. Come ormai tutti sapranno, quest’anno il Grande Fratello pare essere in grande difficoltà (come testimoniano gli ascolti) e quindi sarebbe un grande passo falso eliminare proprio lui dal gioco. Una mossa che rischierebbe di affossare completamente l’edizione di quest’anno del reality show, che già procede a singhiozzi.

Ecco quindi che, per il bene degli ascolti, la produzione potrebbe essere pronta a chiudere un occhio (o forse anche tutti e due) e lasciare Spolverato nella Casa, sebbene, secondo chi segue assiduamente il reality, tra i due sarebbe il più meritevole di squalifica.

Naturalmente, come specificato poc’anzi, si tratta solamente di ipotesi e congetture: per saperne di più sarà necessario aspettare la prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 2 dicembre.