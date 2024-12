GF, Signorini vuole Anna Pettinelli: la risposta netta di lei (video)

Ieri, lunedì 16 dicembre, al Grande Fratello è successo di tutto. Alfonso Signorini ha aperto le porte della Casa a tre nuovi concorrenti: il rugbista Maxime Mbanda, Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Come noto, le due primedonne hanno già partecipato al reality in passato: Stefania nella quinta edizione ed Eva nella sesta. In particolare, il percorso di Stefania è stato così iconico e indimenticabile che il suo ritorno ha entusiasmato moltissimi spettatori.

Non tutti, però, sono felici del suo ingresso. La sua grande amica Anna Pettinelli non ha nascosto la tristezza all’idea di non poterla vedere per mesi. Oggi, martedì 17 dicembre, la professoressa di Amici è stata ospite a Pomeriggio 5, dove ha dichiarato di sentire già la mancanza di Stefania. Dario Maltese, subentrato al posto di Myrta Merlino che si è assentata per le festività natalizie, le ha quindi detto: “Alfonso Signorini, proprio ieri qui a Pomeriggio 5, visto che è entrata una tua cara amica, Stefania Orlando, ha detto che dovresti andare a mangiare il cotechino nella casa del Grande Fratello. Ci vai?”.

Al che, la Pettinelli ha fatto una rivelazione inaspettata. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice radiofonica, Alfonso Signorini l’avrebbe contattata più volte per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, Anna ha sempre rifiutato, spiegando che, almeno per il momento, una sua partecipazione al Grande Fratello è fuori discussione. Del resto, come ha spiegato lei stessa, il massimo che riuscirebbe a resistere nel reality di Canale 5 sarebbe giusto un paio d’ore:

Si, ma ci starei giusto due ore, dalle 11 all’1 di notte. Due ore perché quella Casa io la rifuggo. Alfonso non mi ha invitato solo una volta. Mi ha invitato anche per altre cose, altre permanenze, ma non se ne parla. Magari quando avrò l’età dell’Alberti.

Signorini ha quindi provato a convincere Anna Pettinelli a mettersi in gioco al Grande Fratello, ma lei è rimasta irremovibile. Sui social, però, gli utenti si sono scatenati, riempiendo di commenti il post di Pomeriggio 5 e invitandola a ripensarci, convinti che sarebbe la concorrente perfetta per il reality. Tuttavia, almeno per quest’anno, la speaker radiofonica resta concentrata sul suo ruolo di professoressa ad Amici.