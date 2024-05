GF: Signorini inizia i casting (in modo inatteso), ma ne combina una

Il Grande Fratello 18 si farà ed è arrivata nelle scorse ore la conferma ufficiale. A dare il via ai casting ci pensa Alfonso Signorini, il quale sarà di nuovo alla conduzione del reality show di Canale 5. Questa volta, però, pare che il conduttore voglia conoscere in modo differente i nuovi aspiranti concorrenti, in attesa di formare il cast nei prossimi mesi. Con un post su Instagram, il presentatore invita chi vorrebbe entrare nella Casa di Cinecittà come inquilino a scrivergli un messaggio tramite Direct Message di Instagram. Qui gli aspiranti gieffini dovranno inviare un breve profilo con i dettagli più importanti.

Ed ecco che Signorini ne combina una! Il conduttore, in queste ore, ha fatto sapere a chi gli ha scritto oggi (migliaia di persone) di rifarlo, in quanto ha commesso un errore. Il conduttore ha cancellato tutti i messaggi che gli sono arrivati nelle scorse ore. Un errore che neanche lui si sa spiegare. Semplicemente dichiara di essere “imbranato” e “una schiappa”. Quest’anno Alfonso vorrebbe conoscere meglio gli aspiranti concorrenti ed è per questo che cerca da loro un messaggio tramite il proprio profilo Instagram. Più di 3mila/4mila avevano inviato, prima di questo errore, un messaggio al conduttore.

“Se vi chiedo il cellulare è già un buon segno”, precisa Signorini, parlando con gli aspiranti concorrenti del Grande Fratello 18. Ora non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire chi saranno i gieffini e se sarà un’edizione mista, tra Vip e nip. Non mancano le polemiche, nel frattempo. Sono tanti i telespettatori che chiedono ad Alfonso di scegliere con più accuratezza i concorrenti della prossima edizione, visto quanto accaduto con quella che si è conclusa qualche mese fa.

C’è ancora chi applaude al percorso di Beatrice Luzzi, senza la quale la passata stagione non avrebbe ottenuto chissà quale interesse da parte del pubblico. Ma a parte lei, gli altri gieffini sono riusciti spesso a generare non poche polemiche dentro la Casa di Cinecittà. La vittoria di Perla Vatiero ha solo alimentato la scontentezza dei tantissimi telespettatori che avrebbero voluto vedere trionfare la vera protagonista dell’edizione 17, ovvero la Luzzi.

Ora il pubblico chiede ad Alfonso di tornare alle origini, ai concorrenti non conosciuti e a quelli più genuini. Questi telespettatori fanno notare che “non è stato un bello spettacolo” quello andato in onda nei mesi scorsi, soprattutto se si pensa alle famose scene del “branco” contro un singolo concorrente. Il pubblico chiede di assistere a un reality show che si svolga con naturalezza e “senza finzioni preparate a tavolino”.

In ogni caso, bisogna ancora attendere qualche mese prima di avere delle risposte concrete. Intanto, chi ha intenzione di prendere parte ai casting può approfittare della modalità proposta da Signorini, inviandogli un messaggio in Direct su Instagram.