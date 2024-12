GF, Shaila e Lorenzo crisi: spinoso gossip su Stefano e autori

Crisi in corso per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Ed ecco che in queste ore si inserisce in questa dinamica Stefano Tediosi, l’ex tentatore di Temptation Island che ha varcato la famosa porta rossa per mettere i bastoni tra le ruote a Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Il triangolo amoroso, che è apparso come un copia e incolla fatto proprio male della storia di Perla, Mirko e Greta, ormai non c’è più. Ma come si inserisce Stefano nella dinamica di Shaila e Lorenzo?

Facendo il punto della situazione, sembrano lontani i tempi in cui i due protagonisti della nuova edizione del reality show di Canale 5 si lasciavano andare alla passione in ogni zona della Casa, creando indignazione. Ora la coppia è solo al centro della scena per scontri e disappunti. Lorenzo e Shaila sono più distanti che mai e sembra che questa volta non c’entri nulla la presenza di Helena Prestes o Javier Martinez.

Dopo l’incontro avuto con la madre, che ha tentato di aprirle gli occhi, l’ex Velina si mostrava pronta a tutto pur di stare a fianco del suo amato. Ma ecco che ora entrambi si dicono stanchi di questa relazione, caratterizzata da troppe incomprensioni. Shaila dice di volersi vivere le sue sofferenze da sola, mentre viene accusata da Lorenzo di non riuscire a comprenderlo. Da qui sorge il problema: la Gatta si dichiara delusa perché non sente di avere vicino a sé il suo compagno nei momenti di tristezza e ammette di avere bisogno di certezze.

Dall’altra parte, Lorenzo al GF lancia accuse simili alla sua Shaila, dicendo di non sentirsi apprezzato e di non aver avvertito il suo sostegno quando è stato male. I due si sono rivolti accuse reciproche ed entrambi ora confessano di essersi stancati. I due gieffini tanto discussi, la cui storia d’amore non ha pienamente convinto molti telespettatori, si dichiarano incompresi e arrabbiati. Per questi motivi, la coppia è appena entrata in crisi e sembra pronta a separarsi.

Proprio in queste ore, in cui Shaila e Lorenzo sono ormai in crisi, arriva un’indiscrezione su Stefano Tediosi. Spolverato si è avvicinato molto in questi giorni all’ex tentatore. Deianira Marzano sgancia la sua bomba poche ore prima della messa in onda della nuova puntata del 16 dicembre 2024:

“E ora che lo sappiate: la verità è che Stefano, per mantenersi il posto all’interno del GF, sta facendo tutto quello che gli viene chiesto dagli autori. Questo include anche manovre per allontanare Lorenzo da Shaila, perché altrimenti sarebbe già uscito se non avesse seguito queste direttive”

Sarà davvero così? Stefano ha davvero il compito di separare i due innamorati come dice l’esperta di gossip su Instagram? Non resta che attendere per scoprire le prossime mosse di questi gieffini, mentre questa resta per il momento solo un’indiscrezione da prendere con le pinze. Nel frattempo, sembra che Federica Petagna fuori dalla Casa sia furiosa per la sua eliminazione e pare si sia addirittura pentita di aver scelto Tediosi e non Alfonso D’Apice.