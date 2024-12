GF, scontro tra Grimaldi e Orlando: poi incastrano gli altri inquilini

Nonostante l’atmosfera festiva, nella Casa del Grande Fratello le tensioni non si fermano. Durante la giornata di Santo Stefano, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi sono arrivate allo scontro. Fino a quel momento, le due ‘primedonne’ sembravano molto affiatate, trascorrendo gran parte del tempo insieme, anche grazie al fatto di essere entrate lo stesso giorno nel reality. Tuttavia, tutto è cambiato quando Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno fatto il loro ingresso nella Casa per provare con gli altri inquilini il balletto previsto per la puntata di lunedì 30 dicembre, l’ultima del 2024. Ad un certo punto, Stefania, esasperata dalle prove, ha rimproverato ad Eva di non saper seguire il ritmo della coreografia.

“Ci sarà un tempo Eva, tu sembra che stai andando a fare la spesa. Non sei la più adatta a stare al centro. Stiamo tutti imparando, ma lei la prima della fila non mi sembra giusto”, ha esclamato la Orlando. Al che, Eva si è innervosita, scagliandosi contro la conduttrice. La lite ha divertito gli altri concorrenti, con Luca Calvani che si è improvvisato “regista”, lasciando intendere di non credere molto alla veridicità di questa diatriba. Pochi minuti dopo la discussione, però, le due si sono subito chiarite. Stefania è addirittura scoppiata a piangere, cercando immediatamente di fare pace con la sua amica.

stefania ed eva che insegnano agli altri come discutere facendo ridere #grandefratello pic.twitter.com/kilGXEh5fL — rosa🥀 (@rosaappassita) December 26, 2024

Nonostante siano passati pochi giorni dal loro ingresso al Grande Fratello, le due ‘sciure’ hanno già stretto una grande amicizia e, il pensiero di perderla, ha fatto crollare Stefania Orlando. “Poi magari ci odieremo, ma avere un punto di riferimento è importante”, ha detto l’opinionista tra le lacrime. Dopo essersi scusate per i toni accesi, Stefania ed Eva hanno subito trovato un terreno comune, iniziando a commentare il comportamento degli altri concorrenti. Difatti, una volta fatto pace, le due si sono sfogate, criticando le risatine e le prese in giro dei loro coinquilini durante il litigio.

“Mi ha dato fastidio che dicevano ‘ciak, la recita non è buona’”, ha commentato Stefania. “Forse perché lo fanno loro per primi”, ha risposto la Grimaldi. A quel punto, durante il pranzo, hanno colto l’occasione per lamentarsi del disordine e della scarsa attenzione alle pulizie nella Casa. “Capisco che c’è chi fa tante pulizie e chi non le fa. Ma quantomeno collaborare, perché non c’è rispetto per gli altri inquilini. Noi ci sentiamo in diritto di dire questa cosa perché ci sentiamo a casa nostra, anche se siamo appena entrate. Delle regole servirebbero per una convivenza più civile”, ha comunicato la Orlando, sostenuta da Eva.

La conduttrice ha chiarito che non le importa se il suo discorso potrebbe costarle qualche nomination, dimostrando ancora una volta la sua schiettezza. Da lì, i concorrenti i concorrenti hanno iniziato a litigare animatamente, con Calvani che ha perso la pazienza contro i suoi coinquilini.