GF, rottura Greta-Sergio: sfogo social di lei, lui ritratta su tradimento

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono stati due dei protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Tra loro è nata una storia proprio all’interno della casa del reality show, durata tre mesi. Ieri pomeriggio lui ha però annunciato la fine della loro relazione, parlando di un presunto tradimento da parte di lei. In seguito alle numerose critiche ricevute, l’ex gieffina si è sfogata sui social mentre Sergio ha ritrattato sulle scappatelle. Capiamo meglio che cosa è successo.

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è giunta al capolinea. Ad annunciarne la fine è stato lui con una storia su Instagram, successivamente cancellata, in cui parlava di una scappatella da parte di lei. I due avevano già smesso di seguirsi sui social, mossa che aveva lasciato pensare ad una crisi nel loro rapporto. In seguito a quanto scritto da Sergio su Instagram, Greta ed i suoi familiari hanno reso i profili privati per qualche ora. L’ex gieffina è stata difatti pesantemente attaccata da alcuni utenti per il contenuto della storia pubblicata dal suo ex. Le critiche ricevute l’hanno portata a sfogarsi sul social.

Sergio ha invece cancellato la storia in cui accusava Greta della scappatella, ritrattando in merito. Questa notte ha difatti voluto fare una precisazione che suona un po’ come una retromarcia.

L’ex gieffino ha quindi precisato che da parte di Rossetti non c’è stato alcun tradimento fisico, aggiungendo che gli dispiace se le sue parole abbiano leso l’immagine della sua ex.

Inoltre anche la persona con cui Greta era stata accusata di aver tradito Sergio ha smentito il tutto. Si tratta nello specifico dell’ex tronista di Uomini E Donne Eugenio Colombo, tirato in ballo da Deianira Marzano come possibile nuova fiamma della gieffina. Su Instagram l’ex volto del dating show di Canale 5 ci ha tenuto difatti a precisare di non aver avuto nessuna relazione con Rossetti, rispondendo ai numerosi messaggi ricevuti a riguardo.

